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Маулен Ашимбаев: Не нужно делать выводы о всех госслужащих по примеру Бишимбаева

Маулен Ашимбаев: Не нужно делать выводы о всех госслужащих по примеру Бишимбаева, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 13:28 Фото: ЕАМФ
Председатель Сената Маулен Ашимбаев в кулуарах палаты 11 апреля 2024 года ответил на вопрос о том, не бросает ли дело в отношении экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева тень на госаппарат, сообщает Zakon.kz.

Маулен Ашимбаев напомнил, что Бишимбаев занимал пост министра национальной экономики очень давно.

"Я не считаю, что по Бишимбаеву нужно делать обобщенную оценку тех людей, которые сегодня работают на государственной службе. Не считаю, что это будет корректно. Пусть Бишимбаев лично сам отвечает за свои поступки в соответствии с законами нашей страны", – заявил Ашимбаев.

Он добавил, что в этой системе работают достаточно прогрессивные и порядочные люди.

9 ноября 2023 года экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева задержали по подозрению в убийстве жены. Трагедия произошла в столичном ресторане Bau.

8 января 2024 года сообщалось, что расследование по делу Бишимбаева завершено. Позднее в МВД рассказали, что Куандыку Бишимбаеву, которого подозревают в смерти жены Салтанат Нукеновой, помимо "Убийства, совершенного с особой жестокостью", вменяют еще и "Истязание".

8 апреля в суде выступили два свидетеля – врач скорой помощи и патрульный полицейский.

4 апреля адвокат потерпевшей стороны Жанна Уразбахова озвучила причину смерти Салтанат Нукеновой.

1 апреля Куандык Бишимбаев выступил с речью в суде. Он попросил прощения у родных Салтанат Нукеновой. При этом он не признал себя виновным в умышленном, осознанном ее убийстве.

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