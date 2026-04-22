Светящиеся объекты пронеслись над Мангистау и попали на видео

Жители районов Мангистауской области засняли на видео таинственные шарообразные объекты, которые стремительно пронеслись по небу и скрылись за горизонтом. Ситуацию прояснили в Актауском гарнизоне, объяснив появление светящихся объектов, передает Zakon.kz.

Как пишет 22 апреля 2026 года издание Lada.kz, в социальных сетях жители районов области опубликовали видео, на котором видно, как по небу пронеслись несколько светящихся объектов, после чего они исчезли.

На одном из видео запечатлено, как школьники снимали происходящее на мобильный телефон из окна школы. Пользователи Сети предположили, что это могли быть кометы либо падающие звезды.

Один из пользователей предположил, что на видео может быть зафиксирована работа систем противовоздушной обороны. По его словам, он лично наблюдал подобное явление над морем и считает, что это может быть связано с проведением тренировочных пусков.





Позднее в пресс-службе Актауского гарнизона разъяснили ситуацию с "неизвестным объектом", зафиксированным на любительском видео вблизи населенного пункта Курык Мангистауской области.

"Вчера 21 апреля в акватории морского полигона, расположенного в южном направлении от поселка Курык, проводилась плановая отработка задач кораблями Военно-морских сил с выполнением практических стрельб по условным целям. В соответствии с требованиями безопасности до начала и после завершения упражнений применялись сигнальные ракеты. Зафиксированные на видео явления связаны с проведением плановых учебно-боевых мероприятий и не представляют угрозы для населения", – пояснили в пресс-службе.

В пресс-службе ведомства также призвали граждан сохранять спокойствие и ориентироваться исключительно на официальные источники информации.

В феврале 2025-го на территории села Уялы Бокейординского района Западно-Казахстанской области нашли неизвестный летательный объект. 23 октября 2025 года сообщалось о взрыве беспилотного летательного аппарата в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области.

