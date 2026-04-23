Общество

Стихия накроет Алматы и Астану 24-26 апреля: ливни и сильный ветер на подходе

Фото: unsplash
Синоптики РГП "Казгидромет" озвучили прогноз погоды на 24-26 апреля 2026 года для трех крупнейших городов страны. Как отмечают специалисты, Алматы окажется во власти дождей, тогда как в Астане и Шымкенте погодная ситуация будет более благоприятной, сообщает Zakon.kz.

Астана

  • 24 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер – 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +20+22°С.
  • 25 апреля: переменная облачность, во второй половине дня дождь, гроза. Днем порывы ветра поднимутся до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +23+25°С.
  • 26 апреля: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град, шквал. Днем порывы ветра составят 23-28 метров в секунду. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +13+15°С.

Алматы

  • 24 апреля: переменная облачность, дождь, гроза, ночью временами сильный дождь. Временами порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +19+21°С.
  • 25 апреля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Порывы ветра – 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +21+23°С.
  • 26 апреля: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град, шквал. Порывы ветра поднимутся до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +24+26°С.

Шымкент

  • 24 апреля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +25+27°С.
  • 25 апреля: переменная облачность, без осадков. Возможен небольшой ветер. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +28+30°С.
  • 26 апреля: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Порывы ветра составят 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +23+25°С.

23 апреля Казахстан накроют дожди, ветер и заморозки

Стоит отметить, что акимат Алматы уже выступил со срочным обращением касательно надвигающегося "апокалипсиса". Известно, что коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемых дождей и гроз.

Анастасия Московчук
