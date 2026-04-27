Общество

Прокурор запросил новые сроки для блогеров Жанабылова и Толегеновой

Астана , фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2026 15:57 Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина
Прокурор 27 апреля 2026 года в суде озвучил условия процессуального соглашения по делу блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой, передает корреспондент Zakon.kz.

Прокурор ходатайствовал назначенить Ерболату Жанабылову окончательно два года лишения свободы с конфискацией имущества, условно.

Эльмире Толегеновой гособвинение просит окончательно назначить наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности, с конфискацией имущества, с отсрочкой исполнения наказания сроком на два года.

Прокурор также заявил об отказе от гражданского иска в связи с представлением сторонами подтверждения полной оплаты заявленных требований.

Государственное обвинение поддержало процессуальное соглашение.

Суд удалился в совещательную комнату, оглашение решения назначено на 16:30.

22 апреля прокурор запросил сроки для супругов-блогеров Жанабылова и Толегеновой.

Во время прений супруги-блогеры Ерболат Жанабылов и Эльмира Толегенова заявили о раскаянии, рассказали о давлении и эмоциональном состоянии, а также попросили не назначать наказание, связанное с лишением свободы. Во время последнего слова Эльмира Толегенова заявила ходатайство о заключении процессуального соглашения, в связи с чем суд восстановил судебное следствие и объявил перерыв.

24 августа 2025 года стало известно, что Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи начал проверку действий блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой, проводящих розыгрыш ценных призов в соцсетях, на предмет соответствия требованиям законодательства о лотерейной деятельности.

5 сентября в Специализированном межрайонном суде по административным делам Астаны рассмотрели дело в отношении Ерболата Жанабылова по факту проведения незаконной лотереи. 15 сентября рассматривали дело Эльмиры Толегеновой. Блогер-миллионник озвучила свою позицию. Сторона обвинения посчитала, что курсы семьи блогеров Толегеновой и Жанабылова являются ширмой для скрытия лотереи.

Материалы по блогерам Жанабылову и Толегеновой были переданы в АФМ для возбуждения уголовного дела. 16 октября в АФМ сообщили, что на блогеров заведено уголовное дело.

16 марта 2026 года в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны стартовало главное судебное разбирательство по делу блогеров-супругов. Старший помощник прокурора Олжас Хайруллаев в суде зачитал, в чем их обвиняют.

