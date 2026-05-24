Минздрав ужесточит контроль за освидетельствованием водителей

Министерство здравоохранения проверит наркологические центры по всему Казахстану после жалоб на освидетельствование водителей, сообщает Zakon.kz.

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова поручила провести комплексную проверку региональных наркологических центров из-за нарушений при медосвидетельствовании водителей, сообщило ведомство 24 мая 2026 года.

На совещании рассмотрели обращения граждан, депутатские запросы и факты несоблюдения процедур при проверке на состояние алкогольного опьянения.

Комитет медицинского и фармацевтического контроля проверит, как центры соблюдают действующие стандарты и порядок освидетельствования. В случае выявления нарушений материалы передадут в правоохранительные органы.

Также Минздрав намерен внести изменения в приказ, регулирующий процедуру медосвидетельствования. В ведомстве заявили, что это должно повысить прозрачность процесса, защитить права граждан и исключить спорные ситуации. Также в министерстве отметили, что вопрос находится на особом контроле.

Ранее депутат Мурат Абенов вновь высказался о необходимости отмены использования алкотестеров.