Общество

Минздрав ужесточит контроль за освидетельствованием водителей

Алкотестер, алкометр, проверка на алкоголь, прибор для проверки алкоголя, медицинское освидетельствование, медосвидетельствование, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2026 09:49 Фото: KOMU News/Ashleigh Jackson
Министерство здравоохранения проверит наркологические центры по всему Казахстану после жалоб на освидетельствование водителей, сообщает Zakon.kz.

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова поручила провести комплексную проверку региональных наркологических центров из-за нарушений при медосвидетельствовании водителей, сообщило ведомство 24 мая 2026 года.

На совещании рассмотрели обращения граждан, депутатские запросы и факты несоблюдения процедур при проверке на состояние алкогольного опьянения.

Комитет медицинского и фармацевтического контроля проверит, как центры соблюдают действующие стандарты и порядок освидетельствования. В случае выявления нарушений материалы передадут в правоохранительные органы.

Также Минздрав намерен внести изменения в приказ, регулирующий процедуру медосвидетельствования. В ведомстве заявили, что это должно повысить прозрачность процесса, защитить права граждан и исключить спорные ситуации. Также в министерстве отметили, что вопрос находится на особом контроле.

Ранее депутат Мурат Абенов вновь высказался о необходимости отмены использования алкотестеров.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
