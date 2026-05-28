Экстремальная жара до +37°С и дожди с грозами: какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 29-31 мая

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по трем крупнейшим мегаполисам страны на 29, 30 и 31 мая 2026 года. Из него следует, что на Алматы снова обрушатся дожди с грозами, в Астане и Шымкенте будет жарко, местами до экстремальных +37°С, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 29 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный 9-14, днем порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +26+28°С.

30 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +30+32°С.

31 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +31+33°С. Прогноз погоды по Алматы 29 мая: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +27+29°С.

30 мая: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +28+30°С.

31 мая: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +30+32°С. Прогноз погоды по Шымкенту 29 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +30+32°С.

30 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +32+34°С.

31 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +35+37°С.

