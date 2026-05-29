#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+24°
$
485.55
563.38
6.81
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+24°
$
485.55
563.38
6.81
Общество

В Казахстане раскрыли схему незаконных соцвыплат для 4,4 тысячи человек

Деньги, тенге, банкомат, снятие денег, наличные деньги, наличность , фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2026 10:01 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 29 мая 2026 года, пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана опубликовала обращение Государственного фонда социального страхования (ГФСС) к гражданам касательно социальных выплат, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что в рамках мониторинга достоверности данных, предоставляемых для назначения выплат, фондом на постоянной основе выявляются факты фиктивного оформления трудовых отношений.

"На сегодняшний день по результатам проверочных мероприятий в 13 регионах страны возбуждено 38 уголовных дел. Анализ баз данных позволил установить 258 субъектов предпринимательства, которые вступали в мнимые трудовые отношения с целью незаконного получения социальных выплат для более чем 4,4 тыс. граждан", – заявили в ГФСС.

Отмечается, что по итогам судебных разбирательств по 9 уголовным делам уже вынесены обвинительные приговоры. Судами признаны виновными 12 организаторов незаконных схем в ряде регионов, включая Актюбинскую, Мангистаускую, Кызылординскую, Восточно-Казахстанскую и другие области.

За совершение противоправных действий организаторы приговорены к лишению свободы на сроки от 3 до 5 лет.

Как подчеркнул заместитель председателя правления АО "ГФСС" Марат Жаныбеков, цифровизация социально-трудовой сферы позволяет осуществлять перекрестную сверку данных из различных информационных систем в режиме реального времени.

"Главная цель этой работы – обеспечить адресность социальной поддержки и защитить интересы честных участников системы", – отметил зампредседателя фонда.

Любые попытки искусственного завышения доходов или создания фиктивной занятости, как указал спикер, выявляются на этапе анализа и получают соответствующую правовую оценку.

"ГФСС убедительно просит граждан проявлять бдительность и не пользоваться услугами сомнительных посредников. Напоминаем, что передача личных данных "консультантам" для оформления завышенных выплат может повлечь за собой предусмотренную законодательством ответственность не только для организаторов схем, но и для самих получателей", – предупредили казахстанцев в ГФСС.

В фонде уточнили, что необходимые консультационные услуги по порядку получения соцвыплат предоставляются на бесплатной основе через официальные каналы:

  • филиалы ГФСС,
  • отделения госкорпорации "Правительство для граждан",
  • контакт-центр 1414,
  • а также интернет-ресурсы ГФСС в социальных сетях Instagram, Facebook.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2026 10:01
Выплата госпособия по инвалидности: внесены изменения

5 мая 2026 года стало известно, что в Казахстане приостановили выплаты из-за возможных фальшивых справок об инвалидности.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
ракета Джеффа Безоса взорвалась
10:25, Сегодня
Мощный взрыв уничтожил гигантскую ракету миллиардера Джеффа Безоса
Экономика, экономика Казахстана, экономика РК, экономическое развитие Казахстана, деньги, тенге, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, цены на недвижимость
09:16, 20 мая 2025
Пособие по безработице в Казахстане: какой размер и как получить
Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан
09:52, 17 декабря 2024
Соцвыплаты уволенным казахстанцам: как получить помощь от государства
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
НОК Узбекистана провели встречу с делегацией &quot;Манчестер Сити&quot;: подробности
10:43, Сегодня
НОК Узбекистана провёл встречу с делегацией "Манчестер Сити": подробности
Арина Соболенко
10:15, Сегодня
"Что дальше, Новак?": Соболенко повторила танец Майкла Джексона на "Ролан Гаррос"
Победитель Джалолова казахстанец Дычко возвращается в ринг после первого фиаско в карьере
10:09, Сегодня
Победитель Джалолова казахстанец Дычко возвращается в ринг после первого фиаско в карьере
Нариман Курбанов
10:05, Сегодня
Призёр Олимпиады Нариман Курбанов с первого места вышел в финал турнира в Словении
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: