В Казахстане раскрыли схему незаконных соцвыплат для 4,4 тысячи человек

Сегодня, 29 мая 2026 года, пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана опубликовала обращение Государственного фонда социального страхования (ГФСС) к гражданам касательно социальных выплат, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что в рамках мониторинга достоверности данных, предоставляемых для назначения выплат, фондом на постоянной основе выявляются факты фиктивного оформления трудовых отношений.

"На сегодняшний день по результатам проверочных мероприятий в 13 регионах страны возбуждено 38 уголовных дел. Анализ баз данных позволил установить 258 субъектов предпринимательства, которые вступали в мнимые трудовые отношения с целью незаконного получения социальных выплат для более чем 4,4 тыс. граждан", – заявили в ГФСС.

Отмечается, что по итогам судебных разбирательств по 9 уголовным делам уже вынесены обвинительные приговоры. Судами признаны виновными 12 организаторов незаконных схем в ряде регионов, включая Актюбинскую, Мангистаускую, Кызылординскую, Восточно-Казахстанскую и другие области.

За совершение противоправных действий организаторы приговорены к лишению свободы на сроки от 3 до 5 лет.

Как подчеркнул заместитель председателя правления АО "ГФСС" Марат Жаныбеков, цифровизация социально-трудовой сферы позволяет осуществлять перекрестную сверку данных из различных информационных систем в режиме реального времени.

"Главная цель этой работы – обеспечить адресность социальной поддержки и защитить интересы честных участников системы", – отметил зампредседателя фонда.

Любые попытки искусственного завышения доходов или создания фиктивной занятости, как указал спикер, выявляются на этапе анализа и получают соответствующую правовую оценку.

"ГФСС убедительно просит граждан проявлять бдительность и не пользоваться услугами сомнительных посредников. Напоминаем, что передача личных данных "консультантам" для оформления завышенных выплат может повлечь за собой предусмотренную законодательством ответственность не только для организаторов схем, но и для самих получателей", – предупредили казахстанцев в ГФСС.

В фонде уточнили, что необходимые консультационные услуги по порядку получения соцвыплат предоставляются на бесплатной основе через официальные каналы:

филиалы ГФСС,

отделения госкорпорации "Правительство для граждан",

контакт-центр 1414,

а также интернет-ресурсы ГФСС в социальных сетях Instagram, Facebook.

5 мая 2026 года стало известно, что в Казахстане приостановили выплаты из-за возможных фальшивых справок об инвалидности.