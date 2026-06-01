Популярные в Алматы автобусные маршруты изменят схему движения со 2 июня

Фото: Zakon.kz

В Алматы два автобусных маршрута, связывающие густонаселенные спальные районы с центральными частями города, изменят схему движения с предстоящего вторника, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 1 июня 2026 года, проинформировали в Транспортном холдинге Алматы: "В связи с проведением среднего ремонта ул. Искендирова на участке от ул. Кажимукана до ул. Азербаева и введением временных ограничений движения со 2 июня будут временно изменены схемы движения маршрутов №2 и №48". №2 В южном направлении: пр. Назарбаева – ул. Сатпаева – пр. Сейфуллина – ул. Алдар Косе – ул. Жамакаева – далее до конечного пункта.

пр. Назарбаева – ул. Сатпаева – пр. Сейфуллина – ул. Алдар Косе – ул. Жамакаева – далее до конечного пункта. В обратном направлении: ул. Жамакаева – пр. аль-Фараби – пр. Назарбаева – далее по схеме. №48 В южном направлении: пр. Достык – ул. Сатпаева – пр. Сейфуллина – ул. Алдар Косе – ул. Жамакаева – далее до конечного пункта.

пр. Достык – ул. Сатпаева – пр. Сейфуллина – ул. Алдар Косе – ул. Жамакаева – далее до конечного пункта. В обратном направлении: ул. Жамакаева – пр. аль-Фараби – пр. Назарбаева – далее по схеме. С 30 мая 2026 года в Алматы временно изменилась схема движения пригородного маршрута №237.

