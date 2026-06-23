Пожар на заправке в Актобе: владелец в ИВС, пострадавший в реанимации

22 июня появилась новая информация о последствиях пожара на автозаправочной станции в Актобе, сообщает Zakon.kz.

Ночью 19 июня 2026 года три человека заживо сгорели в авто на заправке в Актобе, среди них дети. Один пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение.

Сейчас состояние 54-летнего мужчины остается стабильно тяжелым. У него ожоги 45 % поверхности тела, передает "24KZ". Со слов заведующей отделением реанимации городской многопрофильной больницы №1 Галины Амировой, проводится полный комплекс интенсивной терапии, необходимый при данном заболевании.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах". Владелец автогазозаправочной станции водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

В Шымкенте заживо сгорела 39-летняя мама восьмерых детей.