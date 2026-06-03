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Общество

В Алматы водителя BMW с примечательными номерами наказали за громкий тюнинг

руль бмв, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 10:50 Фото: pixabay
Водителя автомобиля BMW в Алматы задержали за слишком шумную езду и нарушение Правил дорожного движения (ПДД), сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы 3 июня 2026 года рассказали, что ночью патрульный экипаж остановил машину, нарушавшую покой людей шумным глушителем.

"Транспортное средство передвигалось с явными признаками незаконно установленного так называемого "прямоточного" глушителя. Кроме того, водитель допустил нарушения правил маневрирования и дорожной разметки. По всем выявленным фактам он привлечен к административной ответственности", – сообщили в ведомстве.

Полиция Алматы напомнила, что любые вмешательства в конструкцию автомобиля, создающие шум и дискомфорт для окружающих, являются нарушением закона.

В другом случае в Алматы покой жителей нарушила непрекращающаяся даже ночью стройка. Полиция рассказала о принятых мерах.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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