Будут ли индексировать пенсии в Казахстане – ответ Минтруда

Фото: Zakon.kz

Вице-министр труда и социальной защиты населения Виктория Шегай 4 июня 2026 года в кулуарах Сената прокомментировала возможность индексации пенсий в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Она разъяснила механизм начисления индексации. "Все пенсионные выплаты индексируются ежегодно в соответствии с прогнозом социально-экономического развития, который определяет средний пороговый уровень роста инфляции. В отдельные периоды и только по поручению главы государства принимается решение о дополнительной индексации", – сказала Шегай. По ее словам, на сегодняшний день такие вопросы не рассматриваются. Материал по теме Пересмотреть механизм выплаты пенсий для индивидуальных предпринимателей требует депутат Ранее мы писали о дате публикации обновленных порогов достаточности.

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