Будут ли индексировать пенсии в Казахстане – ответ Минтруда
Фото: Zakon.kz
Вице-министр труда и социальной защиты населения Виктория Шегай 4 июня 2026 года в кулуарах Сената прокомментировала возможность индексации пенсий в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.
Она разъяснила механизм начисления индексации.
"Все пенсионные выплаты индексируются ежегодно в соответствии с прогнозом социально-экономического развития, который определяет средний пороговый уровень роста инфляции. В отдельные периоды и только по поручению главы государства принимается решение о дополнительной индексации", – сказала Шегай.
По ее словам, на сегодняшний день такие вопросы не рассматриваются.
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