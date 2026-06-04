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Общество

Будут ли индексировать пенсии в Казахстане – ответ Минтруда

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, пенсионная выплата, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2026 14:30 Фото: Zakon.kz
Вице-министр труда и социальной защиты населения Виктория Шегай 4 июня 2026 года в кулуарах Сената прокомментировала возможность индексации пенсий в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Она разъяснила механизм начисления индексации.

"Все пенсионные выплаты индексируются ежегодно в соответствии с прогнозом социально-экономического развития, который определяет средний пороговый уровень роста инфляции. В отдельные периоды и только по поручению главы государства принимается решение о дополнительной индексации", – сказала Шегай.

По ее словам, на сегодняшний день такие вопросы не рассматриваются.

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Ранее мы писали о дате публикации обновленных порогов достаточности.

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Азамат Сыздыкбаев
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