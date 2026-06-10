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Общество

Кортежи и рестораны под запретом: в Астане родителям выпускников напомнили о строгих табу

Школьник, школьники, ученик, ученики, ученики средних классов, школа, школы, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2026 16:54 Фото: Zakon.kz
Управление образования Астаны 10 июня 2026 года выступило с важным предупреждением к родителям и выпускников школ, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве напомнили, что 18 июня 2026 года состоится торжественная церемония вручения аттестатов о среднем общем образовании.

"В связи с этим просим всех родителей и выпускников строго соблюдать требования безопасности при организации праздничных мероприятий. В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья выпускников не допускается проведение выпускных вечеров в ресторанах, кафе, банкетных залах, на базах отдыха и на природе, организация автокортежей, встреч рассвета, а также иных мероприятий, которые могут представлять угрозу безопасности участников".Пресс-служба Управления образования Астаны

Кроме того, жителям столицы напомнили о строгих табу: категорически запрещается сбор денежных средств, подарков, взносов и иных материальных ценностей с родителей, законных представителей или обучающихся в связи с организацией и проведением церемонии вручения аттестатов.

"Главная ценность выпускного вечера – не дорогой ресторан и не праздничное застолье. Его истинный смысл заключается в том, чтобы выразить благодарность учителям, достойно попрощаться со школой, разделить яркие воспоминания с одноклассниками и уверенно сделать шаг навстречу будущему. Призываем вас провести этот знаменательный день на высоком культурном уровне, соблюдая требования безопасности и проявляя взаимную ответственность".Пресс-служба Управления образования Астаны

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, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2026 16:54
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О том, какое наказание ждет за празднование выпускных в ресторанах и кафе Казахстане, можно прочитать по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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