Кортежи и рестораны под запретом: в Астане родителям выпускников напомнили о строгих табу

Управление образования Астаны 10 июня 2026 года выступило с важным предупреждением к родителям и выпускников школ, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве напомнили, что 18 июня 2026 года состоится торжественная церемония вручения аттестатов о среднем общем образовании.

"В связи с этим просим всех родителей и выпускников строго соблюдать требования безопасности при организации праздничных мероприятий. В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья выпускников не допускается проведение выпускных вечеров в ресторанах, кафе, банкетных залах, на базах отдыха и на природе, организация автокортежей, встреч рассвета, а также иных мероприятий, которые могут представлять угрозу безопасности участников". Пресс-служба Управления образования Астаны

Кроме того, жителям столицы напомнили о строгих табу: категорически запрещается сбор денежных средств, подарков, взносов и иных материальных ценностей с родителей, законных представителей или обучающихся в связи с организацией и проведением церемонии вручения аттестатов.

"Главная ценность выпускного вечера – не дорогой ресторан и не праздничное застолье. Его истинный смысл заключается в том, чтобы выразить благодарность учителям, достойно попрощаться со школой, разделить яркие воспоминания с одноклассниками и уверенно сделать шаг навстречу будущему. Призываем вас провести этот знаменательный день на высоком культурном уровне, соблюдая требования безопасности и проявляя взаимную ответственность". Пресс-служба Управления образования Астаны

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