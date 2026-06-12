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Общество

Состояние белой медведицы в зоопарке Алматы обеспокоило посетителей

Посетителей обеспокоило состояние белой медведицы в зоопарке Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2026 12:26 Фото: pexels
Посетительница Алматинского зоопарка сняла на видео белую медведицу по кличке Пурга, ее обеспокоило поведение животного в жару, сообщает Zakon.kz.

Пользовательница Treads выложила видео с белой медведицей, отметив, что оно снято 11 июня в Алматинском зоопарке при температуре на улице около +30°C. На кадрах видно, что животное отдыхает под тенью дерева и будто тяжело дышит.

"Белые медведи – арктические животные, приспособленные к холоду, снегу и льду. Поэтому мне стало тревожно за его состояние. Не знаю, все ли в порядке с системой охлаждения в вольере, но со стороны это выглядит очень тяжело для животного", – написала девушка.

В Алматинском зоопарке ответили на обращение, отметив, что для Пурги созданы все необходимые условия для ее комфорта в летний период. В ее распоряжении находятся два бассейна с холодной водой, охлаждаемая берлога с промышленными кондиционерами, а также ледогенератор и снегогенератор.

"Животное имеет свободный доступ ко всем зонам вольера и самостоятельно выбирает наиболее комфортное место для отдыха и охлаждения. Здоровье белой медведицы находится под постоянным наблюдением ветеринарных специалистов и сотрудников зоопарка. На сегодняшний день ее состояние не вызывает опасений". Алматинский зоопарк

В зоопарке добавили, что вольер Пурги соответствует современным международным стандартам и является одним из наиболее оснащенных комплексов для содержания белых медведей. Он отличается значительной площадью и предоставляет обитателю достаточно пространства для передвижения, плавания, отдыха и проявления естественной активности. Также ее "берлога" создана с учетом лучших мировых практик содержания арктических животных и оснащена современными системами охлаждения, позволяющими обеспечивать комфортные условия даже в жару.

"При проектировании вольера особое внимание было уделено созданию максимально естественной среды обитания. Территория вокруг бассейнов имеет естественное грунтовое покрытие, что позволяет животному вести более привычный образ жизни. Во многих зоопарках мира аналогичные зоны выполнены преимущественно из бетонных покрытий".Алматинский зоопарк

Ранее в Алматинском зоопарке сообщили об очередном случае жестокого обращения с животным со стороны посетителей, которые пытались привлечь внимание льва по кличке Джума и бросали в него камни.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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