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Общество

Нефтяную столицу Казахстана атаковали кровопийцы

Атырау, город Атырау, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2026 13:38 Фото: primeminister.kz
С каждым днем в Атырау растет число жалоб на комаров и мошек. Люди наперебой обращаются в акимат, отмечая, что на улицу невозможно выйти, сообщает Zakon.kz.

В своих обращениях горожане также заявляют, что по их адресам никто не проводит дезинсекцию. Другие добавляют, что "детей всю ночь кусают, они не могут спать из-за сильного зуда".

В связи с многочисленными жалобами региональная служба коммуникаций распространила информацию о проводимых в городе работах по борьбе с комарами. Однако, как сказано в публикации издания "Ак Жайык", о мошках в сообщении ничего не говорится.

По официальным данным, в последние дни участились дожди, а также усилился ветер со стороны моря, что привело к массовому размножению комаров. В связи с этим дезинсекционные работы были усилены.

мошки, стена, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2026 13:38

Фото: azh.kz

Специалисты компании уточняют, что дезинсекция проводится ежедневно с 22:00 до 02:00, работы ведутся в усиленном режиме – по 3-4 выезда в сутки.

Кроме того, в районе моста Ерик и участка "Сасык сай", расположенного вблизи Атырауского нефтеперерабатывающего завода, обработка проводится с помощью дронов. Такие работы выполняются 1-2 раза в неделю в зависимости от интенсивности размножения насекомых.

Также обработке подвергаются подвалы и подъезды многоквартирных домов, водоемы и заболоченные территории. Дезинсекционные мероприятия будут продолжаться на протяжении всего лета.

Однако некоторые жители утверждают, что пока не замечают ощутимого результата от проводимых работ. Другие и вовсе считают, что никакого эффекта от обработки нет.

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7 июня 2026 года сообщалось, что Берлин атаковали опасные насекомые. Власти даже ввели ограничения.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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