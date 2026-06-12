Молодая девушка стала фигурантом уголовного дела после "продажи билета" на концерт Кайрата Нуртаса за 10 000
Об этом сегодня, 12 июня 2026 года, рассказали в пресс-службе ДП региона:
"В полицию Семея обратилась студентка медицинского колледжа с заявлением о мошенничестве. По словам потерпевшей, неизвестное лицо через социальные сети предложило ей купить билет на концерт Кайрата Нуртаса и, путем обмана и злоупотребления доверием, завладело денежными средствами в размере 10 000 тенге. Потерпевшая перевела деньги через банковское приложение".
Отмечается, что полицейские установили и задержали подозреваемую – ею оказалась 20-летняя жительница Семея.
"Она дала признательные показания. Похищенные денежные средства изъяты. С места происшествия изъяты скриншоты переписки и чек денежного перевода. По данному факту начато досудебное расследование по статье "Мошенничество" УК РК".Пресс-служба ДП области Абай
В отношении подозреваемой, как уточнили стражи порядка, избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
Полиция напоминает гражданам, что при покупке билетов через социальные сети и мессенджеры необходимо проявлять бдительность.
Рекомендуется приобретать билеты только через официальные сервисы и проверенные платформы, а также не переводить денежные средства незнакомым лицам без подтверждения подлинности сделки.
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