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Общество

Молодая девушка стала фигурантом уголовного дела после "продажи билета" на концерт Кайрата Нуртаса за 10 000

Мошенничество, мошенники, мошеннические схемы, финансовая афера, хакеры, взлом данных, кибератака, хакерская атака, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2026 17:26 Фото: Zakon.kz
Сотрудники Департамента полиции (ДП) области Абай раскрыли факт интернет-мошенничества, связанный с продажей фейкового билета на концерт известного казахстанского исполнителя Кайрата Нуртаса, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 12 июня 2026 года, рассказали в пресс-службе ДП региона:

"В полицию Семея обратилась студентка медицинского колледжа с заявлением о мошенничестве. По словам потерпевшей, неизвестное лицо через социальные сети предложило ей купить билет на концерт Кайрата Нуртаса и, путем обмана и злоупотребления доверием, завладело денежными средствами в размере 10 000 тенге. Потерпевшая перевела деньги через банковское приложение".

Отмечается, что полицейские установили и задержали подозреваемую – ею оказалась 20-летняя жительница Семея.

"Она дала признательные показания. Похищенные денежные средства изъяты. С места происшествия изъяты скриншоты переписки и чек денежного перевода. По данному факту начато досудебное расследование по статье "Мошенничество" УК РК".Пресс-служба ДП области Абай

В отношении подозреваемой, как уточнили стражи порядка, избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Полиция напоминает гражданам, что при покупке билетов через социальные сети и мессенджеры необходимо проявлять бдительность.

Рекомендуется приобретать билеты только через официальные сервисы и проверенные платформы, а также не переводить денежные средства незнакомым лицам без подтверждения подлинности сделки.

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, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2026 17:26
Билет на концерт: приемы мошенников озвучили в МВД

Ранее стало известно, что турагентство собрало с казахстанцев за путевки десятки миллионов тенге и оставило их ни с чем. Подробнее об этом – здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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