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Общество

Казахстанцам пообещали решить проблему зарплат "в конверте"

Доллары, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество , фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2026 14:46 Фото: pexels
На одном из совещаний Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) были представлены цифровые инструменты для защиты казахстанцев за рубежом и алгоритмы ИИ, которые будут выявлять неофициальную занятость и случаи занижения зарплат, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным ведомства за 15 июня 2026 года, в Казахстане планируют создать цифровой реестр частных агентств занятости, которые помогают гражданам трудоустраиваться за рубежом. Сейчас в стране работает около 400 таких организаций.

Новый реестр позволит казахстанцам проверять агентства перед обращением к ним. В систему будут включаться только компании, прошедшие автоматическую проверку на соответствие требованиям законодательства, отсутствие налоговых долгов и судебных ограничений.

Кроме того, агентства обяжут заключать договоры с клиентами только в электронном формате через специальную платформу. Это должно исключить скрытые комиссии и неофициальные договоренности. Также власти планируют проверять зарубежных работодателей и отслеживать возможные нарушения со стороны агентств.

Еще одним направлением станет модернизация Единой системы учета трудовых договоров. Новые цифровые сервисы позволят автоматически сверять данные о трудовых договорах и пенсионных отчислениях работников.

Если работодатель, к примеру, попытается подать отчетность на сотрудника без официально зарегистрированного трудового договора, система не позволит завершить процедуру до устранения нарушения.

Для борьбы с зарплатами "в конвертах" планируется использовать искусственный интеллект.

Алгоритмы будут анализировать уровень оплаты труда по профессиям и регионам. Если зарплата сотрудников окажется значительно ниже среднерыночной, работодатель получит уведомление с требованием объяснить причины.

"В случае отсутствия обоснований компанию могут отнести к группе высокого риска, ограничить ей доступ к государственным мерам поддержки и включить в реестр недобросовестных поставщиков в госзакупках".Пресс-служба МТСЗН РК

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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