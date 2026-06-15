Казахстанцам пообещали решить проблему зарплат "в конверте"
Так, по данным ведомства за 15 июня 2026 года, в Казахстане планируют создать цифровой реестр частных агентств занятости, которые помогают гражданам трудоустраиваться за рубежом. Сейчас в стране работает около 400 таких организаций.
Новый реестр позволит казахстанцам проверять агентства перед обращением к ним. В систему будут включаться только компании, прошедшие автоматическую проверку на соответствие требованиям законодательства, отсутствие налоговых долгов и судебных ограничений.
Кроме того, агентства обяжут заключать договоры с клиентами только в электронном формате через специальную платформу. Это должно исключить скрытые комиссии и неофициальные договоренности. Также власти планируют проверять зарубежных работодателей и отслеживать возможные нарушения со стороны агентств.
Еще одним направлением станет модернизация Единой системы учета трудовых договоров. Новые цифровые сервисы позволят автоматически сверять данные о трудовых договорах и пенсионных отчислениях работников.
Если работодатель, к примеру, попытается подать отчетность на сотрудника без официально зарегистрированного трудового договора, система не позволит завершить процедуру до устранения нарушения.
Для борьбы с зарплатами "в конвертах" планируется использовать искусственный интеллект.
Алгоритмы будут анализировать уровень оплаты труда по профессиям и регионам. Если зарплата сотрудников окажется значительно ниже среднерыночной, работодатель получит уведомление с требованием объяснить причины.
"В случае отсутствия обоснований компанию могут отнести к группе высокого риска, ограничить ей доступ к государственным мерам поддержки и включить в реестр недобросовестных поставщиков в госзакупках".Пресс-служба МТСЗН РК
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