К жителям Алматы и Астаны обратился "Казгидромет"
В связи с этим на сайте РГП "Казгидромет" опубликовано соответствующее предупреждение для горожан:
"16 июня 2026 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Алматы, ночью – в Астане".
Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.
15 июня 2026 года "Казгидромет" выступил с предупреждением к жителям Алматы и Актобе.