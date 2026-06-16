Грозы и жара до +35°C: актуальный прогноз для Астаны, Алматы и Шымкента

Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 17-19 июня 2026 года для трех крупнейших городов страны, сообщает Zakon.kz.

По данным метеорологов, все три дня в Алматы, Астане и Шымкенте ожидаются дожди с грозами.

Астана

17 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Порывы ветра до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +31+33°С.

18 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, днем возможен град. Днем порывы ветра – 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +30+32°С.

19 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Порывы ветра до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +31+33°С.

Алматы

17 июня: переменная облачность, днем небольшой дождь, гроза. Днем порывы ветра – 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем сильная жара +33+35°С.

18 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Днем ветер может подняться до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +31+33°С.

19 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Днем порывы ветра – 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +30+32°С.

Шымкент

17 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Днем порывы ветра – 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем +33+35°С.

18 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер – 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +33+35°С.

19 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер – 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +33+35°С.

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