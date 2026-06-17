Почему начали призывать выпускников вузов, объяснили в Минобороны

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Заместитель министра обороны Аскар Мустабеков в кулуарах Мажилиса 17 июня 2026 года пояснил логику призыва в армию тех, кто в университете прошел военную кафедру, передает корреспондент Zakon.kz.

Вопрос подняли журналисты. Они поинтересовались, связано ли это с дефицитом профессиональных военных. "Нет, кадровые военные не закончились. В настоящее время их призывают для того, чтобы создать кадровый резерв – мобилизационный резерв Вооруженных сил. Их призывают на два года – на 24 месяца", – пояснил Аскар Мустабеков. 11 июня 2026 года заместитель министра обороны Аскар Мустабеков разъяснил норму касательно декретных отпусков для мужчин-военнослужащих.

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