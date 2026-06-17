Синоптики обновили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на 18-20 июня

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Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие три дня. Три крупнейших мегаполиса Казахстана 18, 19 и 20 июня 2026 года ждут дожди, грозы, град и жара до +35°С, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 18 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Ветер северо-восточный 7-12, днем порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +32+34°С.

переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Ветер северо-восточный 7-12, днем порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +32+34°С. 19 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 7-12, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +31+33°С.

переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 7-12, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +31+33°С. 20 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +30+32°С. Прогноз погоды по Алматы 18 июня: переменная облачность, днем небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +30+32°С.

переменная облачность, днем небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +30+32°С. 19 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 3-8, днем порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +30+32°С.

переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 3-8, днем порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +30+32°С. 20 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 3-8, днем порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +30+32°С. Прогноз погоды по Шымкенту 18 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +33+35°С.

переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +33+35°С. 19 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 8-13 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +33+35°С.

переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 8-13 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +33+35°С. 20 июня: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 8-13 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +30+32°С. Материал по теме Почему небо голубое, объяснил синоптик "Казгидромета" Ранее синоптики предупредили, что на Казахстан обрушится жара до +43°С. Подробнее о погоде на 18, 19 и 20 июня 2026 года можете узнать по ссылке.

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