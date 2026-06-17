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Общество

Синоптики обновили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на 18-20 июня

Сильная жара, лето, высокая температура, термометр, зной, солнце, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2026 15:28 Фото: pixabay
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие три дня. Три крупнейших мегаполиса Казахстана 18, 19 и 20 июня 2026 года ждут дожди, грозы, град и жара до +35°С, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 18 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Ветер северо-восточный 7-12, днем порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +32+34°С.
  • 19 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 7-12, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +31+33°С.
  • 20 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +30+32°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 18 июня: переменная облачность, днем небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +30+32°С.
  • 19 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 3-8, днем порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +30+32°С.
  • 20 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 3-8, днем порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +30+32°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 18 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +33+35°С.
  • 19 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 8-13 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +33+35°С.
  • 20 июня: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 8-13 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +30+32°С.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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