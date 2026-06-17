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Общество

Антисанитария и жалобы соседей: в Алматы решают судьбу двух школьниц

Антисанитария и жалобы соседей: в Алматы решают судьбу двух школьниц, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2026 22:48 Фото: Zakon.kz
Жители одной из многоэтажек в Алматы просят обратить внимание на ситуацию с детьми, проживающими в соседней квартире. По их словам, в помещении уже долгое время сохраняется антисанитария, а условия проживания отражаются на всем подъезде, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, в скандально известной квартире 51-летняя женщина, ее пожилая мать и две дочери – восьми и 14 лет.

"Страшное зловоние из квартиры, из дверей, из окон. А окна мы не можем открыть в своих квартирах, которые находятся сбоку, и с краю, и сверху. Люди постоянно съезжают с верхнего этажа, который над ней. В подъезде страшная вонь, тараканы расползаются", – рассказала жительница дома Татьяна Мажитова.

Соседи утверждают, что дети почти не выходят из дома и могут находиться в неблагоприятных условиях. Сама хозяйка квартиры с обвинениями не согласна.

"Комфортно, но не совсем комфортно. Они докопались: "А место есть для детей?" Ну и что, что дочка со мной живет и со мной спит? И если маленькая дочка со мной спит, она раскрывается, я ее чувствую. Я возьму ее, поглажу вот так, по-человечески: "Доча, не плачь", и она засыпает. Укрою ее – и чувствую ее", – заявила женщина.

В полиции сообщили, что ранее уже поднимался вопрос о возможном лишении матери родительских прав, однако суд дал ей время на исправление ситуации.

"По-прежнему они пребывают в антисанитарных условиях. Данный факт будет вынесен на рассмотрение Комиссии по защите прав несовершеннолетних", – отметила официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

В акимате добавили, что по итогам обследования оснований для признания женщины недееспособной не выявлено. При этом вопрос о возможном лишении родительских прав будет рассмотрен на ближайшем заседании Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в Алматы полиция усилила ночные рейды для выявления подростков на улице в ночное время без сопровождения взрослых.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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