У казахстанца отобрали водительские права из-за диагноза

Еще один казахстанец лишился права управлять автомобилем из-за медицинского диагноза, сообщает Zakon.kz.

Дело рассматривали в Меркенском районном суде Жамбылской области. С иском в суд обратился Департамент полиции.

"Основанием для обращения в суд послужило представление прокуратуры Жамбылской области об устранении нарушений законности. В ходе проверки было установлено, что ответчик состоит на медицинском учете и страдает заболеванием, препятствующим управлению транспортными средствами", – сообщили в Меркенском районном суде.

Сам ответчик иск признал в полном объеме.

Согласно материалам дела, у мужчины диагностированы психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением алкоголя, а также синдром зависимости.

"В соответствии с перечнем медицинских противопоказаний, утвержденным приказом министра здравоохранения и социального развития РК, указанные заболевания относятся к числу заболеваний, исключающих возможность управления транспортными средствами. С учетом требований закона "О дорожном движении", а также необходимости обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан суд удовлетворил иск".

Решением суда право мужчины на управление транспортными средствами прекращено до устранения причин, послуживших этому решению.

Это не первый подобный случай в стране. В феврале 2026 года у казахстанца из-за диагноза отобрали водительские права, которыми он владел 7 лет. Житель Павлодара узнал о том, что его лишили прав из-за противопоказаний, совершенно случайно. Еще один похожий факт зафиксирован в Жамбылской области.