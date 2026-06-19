"Казгидромет" выпустил предупреждение для жителей Актобе, Балхаша и Костаная
Об этом стало известно из предупреждения, опубликованного на сайте РГП "Казгидромет":
"19 июня неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Актобе, Балхаше, ночью – в Костанае".
Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.
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