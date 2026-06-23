Аномальная жара накроет ряд регионов Казахстана 24 июня

Синоптики РГП "Казгидромет" предупредили казахстанцев об ухудшении погодных условий по стране в среду, 24 июня 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно заявлению метеорологов, из-за прохождения атмосферных фронтов на большей части страны ожидаются дожди с грозами, местами сильные ливни, град и шквалистый ветер.

Кроме того, на юго-западе, севере и востоке возможны пыльные бури, а на севере ночью и утром прогнозируется туман.

Сильная жара сохранится в Алматинской и Павлодарской областях, а также в областях Абай и Жетысу, где температура воздуха достигнет +35+38°С. На севере Алматинской области столбики термометров и вовсе могут подняться до +40°С.

Одновременно в ряде регионов сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Наиболее сложная ситуация ожидается в отдельных районах Кызылординской, Костанайской, Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областей, а также в областях Улытау, Абай и Жетысу.

Ранее стало известно, что из-за повышения температуры змеи стали чаще появляться на пляжах Черного и Каспийского морей.