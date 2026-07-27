Жителям Алматы сообщили приятную новость о замене лифтов

Сегодня, 27 июля 2026 года, в пресс-службе акимата Алматы жителям южной столицы объявили приятную новость касательно лифтов, которые эксплуатируются более четверти века, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, таких лифтов по городу более сотни, и их в этом году заменят.

"В Алматы в текущем году планируется замена 105 лифтов в многоквартирных жилых домах... Из общего количества 47 лифтов эксплуатируются более 25 лет, еще 58 требуют капитального ремонта. Работы предусмотрены в рамках Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023-2029 годы", – уточнили в Управлении коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции акимата Алматы в понедельник.

Всего, согласно предоставленной информации, в Алматы эксплуатируется порядка 14,5 тыс. лифтов, из которых более 8,4 тыс. установлены в 2 671 многоквартирном жилом доме.

"Для обеспечения безопасной эксплуатации оборудования с учетом его ежегодного износа необходимо заменять не менее 150 лифтов в год", – отметили в управлении.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

18 апреля 2026 года сообщалось, что в Караганде в мкр. Степной-2 в одном из многоэтажных жилых домов 38-летний мужчина оказался заблокирован в лифте. По данным МЧС, спасатели оперативно-спасательного отряда при помощи специального ключа открыли дверь лифтовой кабины и помогли мужчине безопасно покинуть лифт. В ведомстве напомнили, что, в случае возникновения любой чрезвычайной ситуации казахстанцам стоит незамедлительно звонить по номеру "112".