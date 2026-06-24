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Общество

Алматы раскалится до +35°С, Шымкент – до +39°С: прогноз погоды на три дня

Алматы, лето в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2026 15:40 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
О погоде на 25, 26 и 27 июня 2026 года в Алматы, Астане и Шымкенте стало известно Zakon.kz из заявления пресс-службы РГП "Казгидромет".

Астана

  • 25 июня: переменная облачность, утром и днем дождь, гроза, град, шквал. Днем порывы ветра составят 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +26+28°С.
  • 26 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +28+30°С.
  • 27 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза, град. Ветер поднимется до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +31+33°С.

Алматы

  • 25 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +30+32°С.
  • 26 июня: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем сильная жара +33+35°С.
  • 27 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Днем порывы ветра составят 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +22+24°С, днем сильная жара +33+35°С.

Шымкент

  • 25 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +33+35°С.
  • 26 июня: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем +35+37°С.
  • 27 июня: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра достигнут 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +22+24°С, днем +37+39°С.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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