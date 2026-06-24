Алматы раскалится до +35°С, Шымкент – до +39°С: прогноз погоды на три дня

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

О погоде на 25, 26 и 27 июня 2026 года в Алматы, Астане и Шымкенте стало известно Zakon.kz из заявления пресс-службы РГП "Казгидромет".

Астана 25 июня: переменная облачность, утром и днем дождь, гроза, град, шквал. Днем порывы ветра составят 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +26+28°С.

26 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +28+30°С.

27 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза, град. Ветер поднимется до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +31+33°С. Алматы 25 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +30+32°С.

26 июня: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем сильная жара +33+35°С.

27 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Днем порывы ветра составят 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +22+24°С, днем сильная жара +33+35°С. Шымкент 25 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +33+35°С.

26 июня: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем +35+37°С.

27 июня: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра достигнут 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +22+24°С, днем +37+39°С. Материал по теме Очень сильная жара до +42°С и ливни: Казахстан ждут погодные качели из-за воздушных масс из Ашхабада Ранее синоптики рассказали, какие регионы Казахстана окажутся в зоне засухи в июле 2026 года.

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