"Пассажиры плакали и молились": самолет не смог сесть в Шымкенте и неожиданно изменил маршрут

Вылетевший с задержкой из Алматы самолет Scat не смог приземлиться в аэропорту Шымкента из-за погодных условий. Об этом сегодня, 24 июня 2026 года, стало известно из социальных сетей. В пресс-службе авиакомпании прокомментировали инцидент, сообщает Zakon.kz.

По словам одной из пассажирок, рейс Алматы – Шымкент был запланирован на 22:50, однако его сначала задержали примерно на час. В итоге, как уточнила девушка, самолет вылетел в 00:00.

"Примерно за 15 минут до посадки погода резко ухудшилась. Началась сильная гроза, сверкали молнии. Сначала мы даже начали снимать происходящее на видео, не понимая серьезности ситуации. Однако из-за очень сильной турбулентности самолет не мог безопасно приземлиться и начал сильно раскачиваться. На протяжении примерно 15 минут самолет сильно трясло. Мы находились уже близко к земле, поэтому многие пассажиры испугались. Некоторые плакали, читали дуа и молились, другие старались сохранять спокойствие. Бортпроводники постоянно призывали пассажиров не паниковать и уверяли, что ситуация находится под контролем", – поделилась пассажирка в Threads.

Пилоты, как отметила девушка, проявили высокий профессионализм и смогли взять ситуацию под контроль.

"В какой-то момент многим казалось, что все может закончиться трагедией, однако экипаж принял решение уйти на запасной аэродром в Тараз. Во время полета пассажиров об этом не информировали, и только после благополучной посадки бортпроводники сообщили, что мы приземлились в Таразе. В Тараз мы прибыли примерно в 02:00. После посадки пассажиры ожидали в аэропорту до 03:00. Затем был организован повторный вылет в Шымкент. Однако почти половина пассажиров отказалась продолжать полет, опасаясь рисковать своей жизнью после пережитого", – рассказала пассажирка.

В авиакомпании отметили, что при заходе на посадку в аэропорту Шымкента произошло быстрое ухудшение погодных условий: усиление ветра с порывами до 24 м/с, грозовая деятельность, ливневые осадки и вероятный сдвиг ветра.

"В связи с этим экипаж рейса Алматы – Шымкент принял решение выполнить уход на запасной аэродром в Таразе". Пресс-служба Scat

Как уточнили в авиакомпании, после улучшения погодных условий воздушное судно продолжило выполнение рейса. Время нахождения на запасном аэродроме составило около 1,5 часа, после чего самолет выполнил посадку в аэропорту Шымкента в штатном режиме.

22 июня 2026 года Генпрокуратура обратилась к казахстанцам с предупреждением из-за лазеров и БПЛА. Гражданам напомнили про уголовную ответственность за создание помех управлению воздушным судном.