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События

Алматы на два дня превратится в столицу таджикских арбузов

арбузы, ягода, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2026 13:05 Фото: pixabay
27 и 28 июня 2026 года в Алатауском районе Алматы состоится сельскохозяйственная ярмарка с участием товаропроизводителей Хатлонской области Таджикистана, сообщает Zakon.kz.

Жителям города подсказали, что торговые ряды разместятся на площадке перед комплексом Almaty Arena в микрорайоне "Нуркент".

Также известно, что свою продукцию представят 40 фермеров, которые привезут в город более 500 тонн сельскохозяйственной продукции и изделия ремесленников по доступным ценам.

Покупателям предложат широкий ассортимент сезонных фруктов и овощей, натуральных сухофруктов, восточных сладостей и другой продукции..

Время работы ярмарки – с 10:00 до 18:00. Вход свободный.

Немного ранее жителям Алматы называли места продажи недорогой клубники.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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