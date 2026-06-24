Алматы на два дня превратится в столицу таджикских арбузов

27 и 28 июня 2026 года в Алатауском районе Алматы состоится сельскохозяйственная ярмарка с участием товаропроизводителей Хатлонской области Таджикистана, сообщает Zakon.kz.

Жителям города подсказали, что торговые ряды разместятся на площадке перед комплексом Almaty Arena в микрорайоне "Нуркент".

Также известно, что свою продукцию представят 40 фермеров, которые привезут в город более 500 тонн сельскохозяйственной продукции и изделия ремесленников по доступным ценам.

Покупателям предложат широкий ассортимент сезонных фруктов и овощей, натуральных сухофруктов, восточных сладостей и другой продукции..

Время работы ярмарки – с 10:00 до 18:00. Вход свободный.

Немного ранее жителям Алматы называли места продажи недорогой клубники.