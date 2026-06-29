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Общество

В Казахстане 3000 военнообязанных вызовут на учебные сборы: кого это коснется и что ждет за уклонение

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2026 12:21 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В соответствии с приказом министра обороны Казахстана в 2026 году к плановым учебным сборам будут привлечены 3000 военнообязанных запаса. Об этом сегодня, 29 июня, заявили в Министерстве обороны (МО) РК, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что мероприятия организуются для поддержания и совершенствования уровня подготовки резервистов, обновления практических навыков, освоения современных образцов вооружения и военной техники, а также укрепления мобилизационной готовности Вооруженных сил.

"Отбор участников осуществляется местными органами военного управления с учетом потребностей армии в специалистах конкретных военно-учетных специальностей. При этом принимаются во внимание уровень подготовки, состояние здоровья и другие установленные законодательством критерии".Пресс-служба МО РК

В оборонном ведомстве пояснили, что вызов граждан производится на основании повестки.

"Получившие ее лица обязаны прибыть в указанное место и в установленный срок. За уклонение от явки предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 5 месячных расчетных показателей (21 625 тенге)".Пресс-служба МО РК

Также в Минобороны уточнили, что законодательством определен перечень категорий граждан, не подлежащих привлечению к данным мероприятиям.

В их числе педагоги в период учебного года, обучающиеся очной формы обучения, родители трех и более несовершеннолетних детей, а также другие категории, предусмотренные Законом РК "О воинской службе и статусе военнослужащих".

"Продолжительность подготовки составляет до одного месяца. На этот период участники обеспечиваются питанием, вещевым имуществом и медицинским обслуживанием. Доставка к месту проведения и обратно организуется за счет Министерства обороны".Пресс-служба МО РК

Как подчеркнули в оборонном ведомстве, государством предусмотрены социальные гарантии:

  • За гражданами сохраняются место работы и занимаемая должность.
  • Работающим выплачивается средняя заработная плата в порядке, установленном законодательством, неработающим – минимальная заработная плата за счет бюджетных средств.
  • Период пребывания на сборах засчитывается в общий трудовой стаж.

Плановые учебные сборы проводятся в соответствии с п.п. 1 ст. 33 Закона РК "О воинской службе и статусе военнослужащих" и являются важным элементом подготовки мобилизационного резерва страны.

Воинские сборы – мероприятия, проводимые органами военного управления, уполномоченными государственными органами по военной подготовке в целях приобретения и совершенствования военных знаний военнообязанными и гражданами, а также в иных случаях, предусмотренных законами РК.

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Приказ о призыве 3000 военнообязанных на воинские сборы в 2026 году был подписан министром обороны РК и введен в действие с 19 апреля. Сроки проведения воинских сборов – с мая по октябрь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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