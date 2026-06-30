Торговля водительскими удостоверениями в спецЦОНе: новые подробности

Антикор задержал 18 подозреваемых из числа сотрудников спецЦОНа в Семее, сообщает Zakon.kz.

По данным областной прокуратуры, они целенаправленно искали граждан, желающих получить водительские права без сдачи экзаменов. Для прохождения теоретического тестирования им выдавали специальные камеры и другое оборудование, с помощью которого можно было получать правильные ответы. Об этом передает "24kz".

Практический экзамен такие кандидаты не сдавали вовсе. Стоимость незаконной услуги составляла от 200 до 500 тыс. тенге.

Главный фигурант уголовного дела сейчас находится под арестом. Остальных подозреваемых отпустили под подписку о невыезде. Им вменяют получение взятки.

Со слов первого заместителя прокурора области Абай Избасара Масакбаева, на сегодняшний день допрошены 30 человек, незаконно получившие водительские удостоверения.

"Вопрос об аннулировании незаконно полученных водительских удостоверений будет решаться в установленном законом порядке. После вступления приговора суда в законную силу прокуратура области внесет иск в порядке надзора об аннулировании данных водительских удостоверений", – отметил он.

29 июня в пресс-службе Департамента полиции области Абай предупредили о потенциальных ловушках на улицах.