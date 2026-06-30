Мгновенный Mass Alert, 70 станций, пункты для населения: как Алматы готовится к землетрясениям

Алматы находится в высокоактивной сейсмической зоне, поэтому город должен быть готов к любому развитию событий: землетрясения, оползни, пожары, техногенные аварии.

Как идет работа в этом направлении, рассказал Zakon.kz руководитель Управления по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне Ерик Жумабай.

По словам Ерика Жумабая, сегодня система раннего оповещения о землетрясениях уже работает комплексно.

"В городе установлено 30 станций раннего оповещения о землетрясениях, сейчас продолжается интеграция еще 40. Они объединены с городскими сиренами и системой Mass Alert, которая позволяет доставлять экстренные сообщения на мобильные телефоны жителей в течение нескольких секунд независимо от оператора связи", – рассказал он.

Параллельно совместно с Национальным научным центром сейсмологических наблюдений и исследований ведется постоянный мониторинг сейсмической обстановки. Он основан на данных сейсмических станций и позволяет своевременно оценивать возможные риски. По результатам последних исследований сейсмическая ситуация в Алматы остается стабильной.

Другим и одним из самых важных проектов является создание Казахстанско-Китайского совместного центра исследований землетрясений. Он станет современной научной площадкой, где будут проводиться совместные исследования по снижению сейсмических рисков.

"Еще один важный проект – строительство первого в Казахстане Симуляционного учебно-методического центра. Здесь жители смогут не просто слушать лекции, а отрабатывать действия при землетрясениях, пожарах, селях и других чрезвычайных ситуациях на специальных тренажерах и с использованием VR-технологий", – продолжил Жумабай.

Кроме того, начинается исполнение Плана повышения сейсмостойкости жилых домов и социальных объектов до 2035 года.

"До 2035 года предусмотрено сейсмоусиление 51 многоквартирного жилого дома, признанного несейсмостойким, а также детальное инженерное обследование и последующее усиление 82 объектов коммунальной собственности". Руководитель Управления по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне Ерик Жумабай

Спикер также рассказал о готовности города принять людей в случае чрезвычайной ситуации (ЧС).

"Такая система уже создана. Во всех районах города предусмотрено развертывание 384 пунктов приема пострадавшего населения. В прошлом году были установлены 100 модульных зданий общей вместимостью 20 тысяч человек. В этом году устанавливаются еще 50, после чего резерв увеличится до 30 тысяч человек. Все пункты оснащаются палатками, генераторами, полевыми кухнями, средствами жизнеобеспечения и другим оборудованием, необходимым для размещения людей в первые часы после чрезвычайной ситуации", – отметил спикер.

Землетрясения – не единственный риск для Алматы. Поэтому специалисты продолжают обследование и укрепление оползнеопасных участков. В прошлом году работы были выполнены на девяти наиболее опасных участках, в этом году они продолжатся еще на десяти.

В конце июня 2026 года Венесуэлу сотрясли разрушительные землетрясения. Число погибших превысило тысячу человек. Спасатели продолжают разгребать завалы. 11-летнего мальчика спасли спустя три дня после землетрясения.