Редкие хищники из США стали новыми обитателями зоопарка Алматы
Животные прибыли из Соединенных Штатов Америки 6 апреля в рамках международной программы обмена животными. В обмен были переданы хищные птицы из коллекции зоопарка.
После прибытия рыси прошли обязательный карантин и ветеринарное наблюдение.
В настоящее время животные успешно адаптировались к новым условиям и доступны для наблюдения посетителям.
Что о них известно
Самцу канадской рыси 3 года, самке – 7 лет. Новые обитатели размещены на так называемом "леопардном круге" – в комплексе вольеров для мелких хищников.
"Для животных созданы комфортные условия содержания: оборудован просторный вольер с укрытием, системой кондиционирования и туманообразования. Рацион рысей включает рыбу, говядину и куриное мясо".Пресс-служба зоопарка Алматы
Канадская рысь – один из наиболее интересных представителей семейства кошачьих, обитающий в северных регионах Северной Америки. Этот хищник отличается высокой выносливостью и прекрасно приспособлен к жизни в суровых климатических условиях. Характерными особенностями вида являются длинные кисточки на ушах, густой мех и широкие лапы, позволяющие легко передвигаться по глубокому снегу.
Интересно, что при ходьбе рысь ставит задние лапы точно в следы передних, благодаря чему ее передвижение остается практически бесшумным. Кисточки на ушах выполняют не только декоративную функцию, но и помогают лучше воспринимать окружающие звуки, что особенно важно во время охоты.
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