Редкие хищники из США стали новыми обитателями зоопарка Алматы

Администрация Алматинского зоопарка сегодня, 16 июня 2026 года, поделилась хорошими новостями: одно из любимых мест горожан пополнилось новыми обитателями – парой канадских рысей, сообщает Zakon.kz.

Животные прибыли из Соединенных Штатов Америки 6 апреля в рамках международной программы обмена животными. В обмен были переданы хищные птицы из коллекции зоопарка.

После прибытия рыси прошли обязательный карантин и ветеринарное наблюдение.

В настоящее время животные успешно адаптировались к новым условиям и доступны для наблюдения посетителям.

Что о них известно

Самцу канадской рыси 3 года, самке – 7 лет. Новые обитатели размещены на так называемом "леопардном круге" – в комплексе вольеров для мелких хищников.

Фото: пресс-служба зоопарка Алматы

"Для животных созданы комфортные условия содержания: оборудован просторный вольер с укрытием, системой кондиционирования и туманообразования. Рацион рысей включает рыбу, говядину и куриное мясо". Пресс-служба зоопарка Алматы

Канадская рысь – один из наиболее интересных представителей семейства кошачьих, обитающий в северных регионах Северной Америки. Этот хищник отличается высокой выносливостью и прекрасно приспособлен к жизни в суровых климатических условиях. Характерными особенностями вида являются длинные кисточки на ушах, густой мех и широкие лапы, позволяющие легко передвигаться по глубокому снегу.

Интересно, что при ходьбе рысь ставит задние лапы точно в следы передних, благодаря чему ее передвижение остается практически бесшумным. Кисточки на ушах выполняют не только декоративную функцию, но и помогают лучше воспринимать окружающие звуки, что особенно важно во время охоты.

Материал по теме "Количество мест ограничено": Алматинский зоопарк сделал важное объявление перед летом

12 июня сообщалось о baby boom в Шымкентском зоопарке: там родились оленята, верблюжата и птенцы.