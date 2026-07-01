Балаева: Поправки в связи с новой Конституцией готовят еще в 18 законов

Заместитель премьер-министра – министр культуры и информации РК Аида Балаева рассказала, какие законодательные изменения готовятся в связи со вступлением в силу новой Конституции, передает корреспондент Zakon.kz.

Балаева отметила, что одним из особенно важных изменений стало возведение культуры, науки и образования в ранг стратегических приоритетов государства.

"В Конституции впервые сохранение и развитие национального культурного наследия закреплено как прямая обязанность государства. Это означает, что культура теперь признается не только духовной ценностью, но и одним из ключевых факторов общественного единства и долгосрочного развития страны. Сегодня в нашей стране насчитывается более 25 тыс. историко-культурных объектов. В их числе зарегистрированы 276 памятников истории и культуры республиканского значения, более 12 тыс. объектов местного значения, а также порядка 13 тыс. историко-культурных объектов, включенных в предварительный список. Все это – бесценное достояние нашего народа, его историческая память и духовная основа", – озвучила Аида Балаева.

Она подчеркнула, что сохранение такого бесценного наследия – священный долг не только всего общества, но и будущих поколений.

"Поэтому закрепление в Конституции защиты историко-культурного наследия как общей ответственности каждого гражданина является наглядным свидетельством коренного изменения отношения к культуре. В целом, в соответствии с конституционными изменениями внесены поправки в три закона – по вопросам Национального архивного фонда и архивов, общественных советов и доступа к информации. Кроме того, в целях приведения законодательства в соответствие с требованиями Конституции разрабатываются поправки еще в 18 законов", – продолжила Аида Балаева.

В частности, планируется внести законодательные изменения, касающиеся свободы слова и распространения информации, деятельности религиозных организаций, проведения мирных собраний, поддержки волонтерской деятельности, благотворительности, культуры, кинематографии, а также иных вопросов, прямо вытекающих из Конституции.

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