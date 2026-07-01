В Казахстане вступила в силу новая Конституция: хронология перемен

С сегодняшнего дня, 1 июля 2026 года, Казахстан начал жить по новой Конституции. В этой связи Zakon.kz решил вспомнить, как и почему республика к ней пришла.

Хронология

Отправной точкой следует считать Послание народу Казахстана от 8 сентября 2025 года, в котором президент Касым-Жомарт Токаев поделился с соотечественниками своими соображениями о парламентской реформе – глава государства счел ее "логическим продолжением всех предыдущих преобразований, в том числе реформы президентской власти".

"Сенат как высшая палата Парламента Казахстана был создан в 1995 году в довольно сложных, нестабильных политических условиях в нашей стране, которая только начала тернистый путь к созданию государственных основ. За прошедшие тридцать лет Сенат с достоинством и эффективно выполнил важную историческую миссию обеспечения стабильности государственного строительства. Высшая палата была и остается важнейшим механизмом и гарантом реализации как законотворческого процесса, так и других ключевых реформ. Мне самому довелось в течение десяти лет возглавлять Сенат, и эту работу всегда воспринимал как большую честь и ответственность. Поэтому мне с этой трибуны нелегко говорить о парламентской реформе. Несмотря на это, все же именно сегодня выскажу предложение о создании в обозримом будущем в нашей стране однопалатного Парламента", – заявил президент.

Он добавил, что вопрос не терпит спешки, а предложенная реформа должна стать предметом обсуждения в гражданском секторе, экспертной среде и, конечно, самом Парламенте.

Тогда же, осенью, была создана рабочая группа. Выступая на ее первом заседании, Токаев подчеркнул важность кардинальной модернизации государства.

"Я думаю, что в конечном итоге в системе разделения властей Парламент укрепится, и все те новеллы, которые будут предложены, сыграют ключевую роль. Их реализация, надеюсь, станет продолжением совершенствования и развития парламентаризма в Казахстане", – комментировал тогда происходящее известный казахстанский политолог Эдуард Полетаев.

19 января наступившего года принесло с собой ясность: заявленная парламентская реформа фактически трансформировалась в проект новой Конституции.

Первый проект документа с учетом предложений от граждан, политических партий, общественных организаций и экспертов, открытых публичных обсуждений и детальной проработки новых норм и положений представили на суд общественности 31 января 2026 года.

Работа продолжалась вплоть до 11 февраля, когда глава государства ознакомился с итоговым проектом новой Конституции.

В тот же день он подписал указ о проведении 15 марта 2026 года республиканского референдума.

Проект официально опубликовали в СМИ 12 февраля – именно эта версия текста дошла до референдума.

До марта велась активная информационная кампания по разъяснению ключевых моментов. Наиболее обсуждаемыми в тот период были такие положения, как закрепление роли Курултая как отдельного конституционного органа, появление раздела о Халық Кеңесі, изменение структуры госуправления, новая редакция норм о правах и свободах граждан и уточнение порядка внесения изменений в Основной закон.

Наконец, 15-го числа первого весеннего месяца состоялся республиканский референдум. Формулировка вопроса в бюллетене была проста: "Принимаете ли Вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?"

Казахстанцы еще мирно дремали в своих постелях, когда их соотечественники в Японии и Корее уже отдавали голоса за будущее страны.

В целом народ продемонстрировал высокую активность на голосовании, в стороне не остались известные политики, спортсмены и артисты.

По данным на 14:00, более 50% граждан уже приняли участие в референдуме – фактически он считался состоявшимся.

Подавляющее большинство голосовавших поддержали избранный вектор.

17 марта Токаев скрепил своей подписью Конституцию Казахстана и подписал указ "О мерах по реализации Конституции Республики Казахстан, принятой 15 марта 2026 года".

А 18-го ее текст появился на сайте газеты "Казахстанская правда".

Немногим позже закон удостоился высокой оценки европейских экспертов. Европейская организация публичного права (EPLO) назвала его грядущее вступление в силу "значительным достижением в продвижении демократического управления, верховенства права и государственного управления".

Тем временем президент называл его "главным документом Сильного Казахстана" и отмечал, что в центре новой Конституции – люди.

"Мы приняли Основной закон в условиях беспрецедентных исторических и геополитических вызовов. Он стал своего рода символом созидательного духа нашего народа. Поэтому есть все основания назвать Народную Конституцию главным документом Сильного, Прогрессивного и Передового Казахстана. Главная цель Основного закона – сохранение Независимости, Суверенитета, территориальной целостности страны, а также защита прав и свобод граждан", – говорил Токаев.

Каждое ведомство разъясняло новеллы людям в рамках своей компетенции, шел процесс приведения отечественного законодательства в соответствие со свежей конституционной моделью.

К примеру, премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при правительстве РК, где рассматривались вопросы закрепления принципа "Закон и порядок" для обеспечения качественного и оперативного внедрения норм принятой на референдуме Конституции.

"Главой государства в конце прошлого года подписан Закон "О профилактике правонарушений", в соответствии с которым расширены перечень субъектов профилактики правонарушений и состав Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. В принятой на всенародном референдуме Конституции одним из основополагающих закреплен принцип "Закон и порядок", направленный на укрепление правового государства, обеспечение общественной безопасности и "нулевой терпимости" к правонарушениям. Одним из законодательных новшеств является вовлечение всех госорганов, граждан и местного сообщества в работу по профилактике правонарушений. Это наша общая задача", – подчеркнул Бектенов.

Напомним, идеологема "Закон и порядок" была озвучена президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым в числе первых инициатив глобальной политической реформы. Это фундаментальный стратегический курс, направленный на укрепление верховенства права, повышение ответственности госаппарата и внедрение принципов справедливости в жизнь казахстанского общества. Концепция включает в себя реформу правоохранительных органов, судебную реформу и усиление гражданского контроля.

Вице-премьер и министр национальной экономики Серик Жумангарин озвучил основные направления нового Конституционного закона "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан".

"Проект закона предусматривает определение категорий областей, районов, городов и сельских населенных пунктов, а также полномочий компетентных органов по их образованию и реорганизации. Таким образом, законопроект направлен на обеспечение территориальной целостности и устойчивости государства. Кроме того, на уровне конституционного закона будет определен статус столицы", – сказал Жумангарин.

Заместитель главы правительства и министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев рассказал о новых правилах работы с персональными данными казахстанцев: предусматривалось внедрение маскирования и хэштирования персональных данных, ограничение выгрузки сведений из государственных баз, создание реестров операторов персональных данных с их классификацией и доверенных иностранных получателей.

Мадиев же предупредил об усилении ответственности за утечку персональных данных – переход их массового распространения в вотчину Уголовного кодекса и увеличение максимального размера административного штрафа.

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев проинформировал об основных запланированных изменениях – напомнил, что министерством принята Концепция сохранения и устойчивого использования биоразнообразия до 2035 года, которая, среди прочего, предусматривает доведение площади особо охраняемых природных территорий до 33,2 млн га и доведение покрытой лесом площади до 14,7 млн га путем посадки лесных культур на территории государственного лесного фонда на площади 80 тысяч га и на осушенном дне Аральского моря 20 тысяч гектар ежегодно.

Министерство юстиции акцентировало внимание на усилении гарантии неприкосновенности жилья – выселение допускается только по решению суда. Несмотря на то, что в целом эта норма не является новой для нашего законодательства, придание ей конституционного статуса "лишь подтверждает стремление государства обеспечить на высшем уровне защиту граждан от произвольного выселения".

Мажилис между тем взял в работу законопроекты о президенте, Курултае, статусе столицы и административно-территориальном устройстве. Первые два были приняты Парламентом 20 мая 2026 года.

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5 июня президент подписал пакет важных конституционных законов, а именно:

"О президенте Республики Казахстан". Ключевым моментом стало учреждение института вице-президента. По поручению главы государства вице-президент представляет его интересы при взаимодействии с госорганами и выполняет функции, определенные президентом. "О Курултае Республики Казахстан и статусе его депутатов". Им определен широкий круг полномочий Курултая, в том числе по даче согласия на назначение вице-президента, премьер-министра, судей Конституционного суда, членов Центральной избирательной комиссии, Высшей аудиторской палаты, по избранию и освобождению от должностей по представлению президента Республики Казахстан судей Верховного суда, лишению неприкосновенности судей Конституционного суда, судей Верховного суда; по назначению выборов президента, по утверждению отчетов правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета. "О Қазақстан Халық Кеңесі", который теперь является высшим консультативным органом. Создается в целях обеспечения общенационального диалога и участия гражданского общества в формировании внутренней политики страны, обладает широким спектром полномочий, в том числе законодательной инициативной, и правом инициировать проведение всенародного референдума. "О статусе столицы Республики Казахстан". Регулирует общественные отношения в области функционирования столицы, определяет правовые, экономические и организационные основы ее деятельности. Документ четко разграничивает полномочия маслихата, органов местного самоуправления и местного исполнительного органа под руководством акима города. "Об административно-территориальном устройстве". Определяет порядок образования и упразднения административно-территориальных единиц, установления и изменения их границ, учета и регистрации, наименования и переименования административно-территориальных единиц.

"В соответствии с новой Конституцией система государственного управления будет коренным образом модернизирована на основе концепции "Сильный Президент – Влиятельный Курултай – Подотчетное Правительство". Данные правовые реформы придадут мощный импульс проводимым в стране социально-экономическим преобразованиям. В заключение хочу выразить искреннюю признательность всем гражданам, принявшим участие в разработке Административного процедурно-процессуального кодекса и реализации его норм", – высказался глава государства на международном форуме.

Коротко о главном

Подытожим. Новая Конституция состоит из 11 разделов и 96 статей.

Если отбросить политические воззрения и взглянуть на нее просто как на юридический документ, на первый план выйдут несколько действительно определяющих наше будущее аспектов.

Тезисно.

Во-первых, привычная связка Сената и Мажилиса ушла в прошлое – ее заменил однопалатный высший представительный орган, он же Курултай.

Во-вторых, введена должность вице-президента и вместе с тем упразднена должность государственного советника.

Как пояснял известный политолог Данияр Ашимбаев, между этими двумя должностями – вводимой и упраздняемой – нельзя ставить знак "равно":

"Видите ли, у вице-президента, помимо служебных обязанностей, во многом схожих с текущим статусом госсоветника, есть дополнительный функционал – по замещению президента в случае чего. В 90-х у нас был такой пост, но потом его упразднили, а полномочия разделили между спикером Сената и госсекретарем (должность была переименована в 2022 году). Понятно, что теперь функционал Сената разделяется: законотворческие функции и функции по избранию должностных лиц переходят в единый Парламент, представительства регионов и АНК – в новый Халык Кенесы, функции спикера Сената – вице-президенту. Так что вице-президент "наследует" функционал как государственного советника, так и спикера Сената".

Немаловажен и конституционный статус Қазақстан Халық Кеңесі, который, как уже было сказано, взял на себя функции представительства регионов и Ассамблеи народа Казахстана.

Упомянем также порядок внесения поправок в Конституцию – отныне исключительно через республиканский референдум – и усиление ее приоритета в правовой системе.

В преамбуле документа появились понятия "Справедливый Казахстан", "Закон и Порядок". А также анонсированный еще на стадии разработки человекоцентричный подход к правам граждан.

Закреплено общепризнанное в мировой практике так называемое "Правило Миранды": если задержанному не разъяснены в полном объеме основания обвинения и его права, любые следственные действия в отношении него должны признаваться незаконными.

Сегодня, 1 июля 2026 года, с момента вступления новой Конституции в силу, старая, образца 1995 года, прекратила свое действие.