Тревожное оповещение пришло на телефоны некоторых алматинцев: что произошло

Некоторым алматинцам на телефоны днем 1 июля 2026 года пришло "национальное оповещение". В Министерстве чрезвычайных ситуаций (МЧС) объяснили ситуацию, сообщает Zakon.kz.

Как ранее предупредил "Казгидромет", в связи с прогнозируемыми сильными осадками в горах Алматы сохраняется угроза формирования селевых потоков. Все службы МЧС, "Казселезащиты" и службы гражданской защиты Департамента по чрезвычайным ситуациям города работают в усиленном режиме.

"Обстановка находится на постоянном контроле, ведется мониторинг селеопасных участков, спасательные подразделения готовы к оперативному реагированию", – говорится в сообщении МЧС.

Кроме того, для оперативного информирования населения в Наурызбайском районе локально запустили систему оповещения.

Фото: Facebook/Аскар Бажанов

"Это превентивная мера, направленная на своевременное доведение информации до жителей. Просим сохранять спокойствие и внимательно следить за официальными сообщениями. В целях вашей безопасности настоятельно просим временно отказаться от походов и отдыха в горах Иле-Алатау до стабилизации погодных условий", – обратились в МЧС.

Там напоминают:

Если вы уже находитесь в горной местности, при сильном дожде в верховьях рек немедленно покиньте русла рек и опасные участки. Не разбивайте палаточные лагеря вблизи русел рек, селевых логов и дамб.

Помните: селевой поток развивается стремительно, поэтому главная мера безопасности заранее покинуть опасную зону.

В Алматы синоптики на 1-3 июля прогнозировали дождь и усиление ветра.