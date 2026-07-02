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Общество

Казахстанцев настоятельно попросили отказаться от поездок в крупнейший заповедник страны

Алтын-Эмель, Алтын Эмель, государственный национальный природный парк Алтын-Эмель, туристы, туристические места в Казахстане, природа Казахстана, развитие туризма в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2026 10:35 Фото: pexels
Крупнейший заповедник Казахстана "Алтын-Эмель" сегодня, 2 июля 2026 года, обратился с важным предупреждением к тем жителям страны, которые собираются в дорогу, сообщает Zakon.kz.

Официальное уведомление размещено на странице в Instagram:

"Предупреждение! В связи с неблагоприятными погодными условиями (ливневый дождь) в регионе существует угроза схода селей. Просим учитывать эту информацию при планировании своих поездок!"

Государственный национальный природный парк "Алтын-Эмель" – это крупнейший заповедник Казахстана площадью более 300 тысяч гектаров, расположенный в долине реки Или на территории области Жетысу (примерно в 250 км от Алматы). Парк знаменит своими уникальными пустынно-горными ландшафтами, редкими дикими животными (куланы, джейраны) и уникальными археологическими памятниками. В 2017 году он получил международный статус биосферного резервата ЮНЕСКО.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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