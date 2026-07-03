В Алматы продолжается круглосуточный мониторинг горных рек
По данным акимата, спасатели круглосуточно контролируют обстановку на горных реках Үлкен Алматы, Кіші Алматы и Каргалы, а также ежечасно передают информацию с мониторинговых постов.
Для беспрепятственного прохождения воды расчищено русло реки Аксай.
Еще до начала осадков в местах возможных подтоплений были размещены силы и средства подрядных организаций акимата, Службы спасения и ДЧС. Это позволяет оперативно реагировать на изменение обстановки.
"Происшествий не зарегистрировано. Спасатели продолжают круглосуточное дежурство, обеспечивая безопасность жителей города". Пресс-служба акимата Алматы
1 июля в Алматинской области из-за проливных дождей резко поднялся уровень воды в реке Тургень. Экстренные службы начали срочную эвакуацию туристов, в зоне подтопления оказались базы отдыха, а на одном из ключевых мостов зафиксирован опасный размыв грунта.
2 июля в МЧС успокоили жителей и заявили, что гидрологическая обстановка в Алматы остается стабильной. Повышения уровня воды в реках не наблюдается.