В Алматы продолжается круглосуточный мониторинг горных рек

В пресс-службе акимата города Алматы 3 июля 2026 года сообщили, что подразделения ДЧС переведены на усиленный режим работы в связи с необходимостью мониторинга горных рек, сообщает Zakon.kz.

По данным акимата, спасатели круглосуточно контролируют обстановку на горных реках Үлкен Алматы, Кіші Алматы и Каргалы, а также ежечасно передают информацию с мониторинговых постов.

Для беспрепятственного прохождения воды расчищено русло реки Аксай.

Еще до начала осадков в местах возможных подтоплений были размещены силы и средства подрядных организаций акимата, Службы спасения и ДЧС. Это позволяет оперативно реагировать на изменение обстановки.

"Происшествий не зарегистрировано. Спасатели продолжают круглосуточное дежурство, обеспечивая безопасность жителей города". Пресс-служба акимата Алматы

1 июля в Алматинской области из-за проливных дождей резко поднялся уровень воды в реке Тургень. Экстренные службы начали срочную эвакуацию туристов, в зоне подтопления оказались базы отдыха, а на одном из ключевых мостов зафиксирован опасный размыв грунта.

2 июля в МЧС успокоили жителей и заявили, что гидрологическая обстановка в Алматы остается стабильной. Повышения уровня воды в реках не наблюдается.