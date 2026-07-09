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Общество

Как можно и нельзя использовать флаг Казахстана – важное разъяснение Минкультуры

Государственный флаг Казахстана, флаг РК, Астана, виды города Астаны, достопримечательности Астаны, столица, пейзаж Астаны, виды Астаны, город Астана, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 16:40 Фото: akorda.kz
Сегодня, 9 июля 2026 года, в Министерстве культуры и информации (МКИ) Казахстана сделали важное разъяснение для граждан касательно новых правил про государственные символы, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве напомнили, что статус и порядок использования государственных символов РК закреплены Конституцией, Конституционным законом "О государственных символах Республики Казахстан", а также нормативными правовыми актами правительства.

"В целях укрепления патриотизма, казахстанской идентичности и уважительного отношения к государственным символам Министерством культуры и информации внесены изменения в постановление правительства РК, которым утверждены правила использования, установки и размещения Государственного Флага, Государственного Герба и их изображений, а также текста Государственного Гимна".Пресс-служба МКИ РК

Одно из изменений касается терминологии. В нормативных документах слово "Гимн" заменено на "Әнұран".

Также уточнен порядок размещения Государственного Флага физическими и юридическими лицами. Теперь флаг можно размещать на зданиях, в том числе на балконах, под углом 45 градусов. Такое право было предусмотрено еще с 2020 года, однако ранее порядок размещения на балконах не был конкретизирован.

Кроме того, установлены дополнительные требования к использованию Государственного Флага. На частных жилых домах он должен размещаться на высоте не менее трех метров. При этом в темное время суток обязательная подсветка не требуется. Если из-за архитектурных или технических особенностей здания разместить флаг на фасаде невозможно, его допускается установить на отдельном флагштоке на прилегающей территории.

"Государственный Флаг не должен касаться земли, пола, поверхности воды или иных поверхностей. При вертикальном размещении национальный орнамент должен находиться в верхней части полотнища. Флаг также может использоваться во время культурных, спортивных, общественных и иных мероприятий, проводимых физическими и юридическими лицами, при условии отсутствия коммерческой цели".Пресс-служба МКИ РК

Особое внимание уделено надлежащему состоянию Государственного Флага. Он не должен иметь повреждений, следов износа, заплат, отверстий, загрязнений, выцветания, складок и других дефектов, которые могут снижать его достоинство и символическое значение. Допускается также использование флага в салонах транспортных средств при соблюдении требований законодательства о государственных символах.

"При этом запрещаются умышленное повреждение, уничтожение, сжигание, разрывание, бросание флага на землю, использование не по назначению, а также любые действия, умаляющие его достоинство и значение как государственного символа".Пресс-служба МКИ РК

Отдельно закреплен запрет на использование Государственного Флага в рекламных целях, а также в качестве предметов одежды, постельного белья, штор, скатертей, ковриков и иных покрытий. Данная норма направлена на недопущение случаев, когда изображение флага используется на товарах или предметах бытового назначения, что может снижать уважительное отношение к государственному символу.

"Вместе с тем внесенные изменения разрешают использовать изображение Государственного Флага на спортивной одежде и экипировке спортсменов. Ранее законодательство предусматривало возможность размещения на спортивной форме только изображения Государственного Герба. Теперь такое право распространяется и на изображение Государственного Флага. К спортивной одежде и экипировке относятся футболки, спортивные костюмы, бейсболки, кепки и другие элементы формы спортсменов".Пресс-служба МКИ РК

В ведомстве отметили, что внесенные изменения направлены на упорядочение практики использования государственных символов, повышение уважения к ним и создание понятных правил для граждан, организаций, спортсменов и предпринимателей.

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, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 16:40
День государственных символов: ответы на интересные вопросы о флаге, гербе и гимне Казахстана

7 июля 2026 года стало известно, что постановлением правительства внесены поправки в Правила использования (установления, размещения) Государственного Флага, Государственного Герба Республики Казахстан и их изображений. Документ вводится в действие с 13 июля.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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