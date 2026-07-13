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Общество

Сколько женщин служат в казахстанской армии и какие должности они занимают

сколько женщин служат в казахстанской армии, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2026 21:34 Фото: МО РК
В Минобороны раскрыли информацию, сколько женщин носят погоны. Казахстанки являются неотъемлемой частью Вооруженных сил республики, успешно выполняя широкий спектр задач наравне с мужчинами, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Министерстве обороны, около 7 тыс. женщин проходят службу в Вооруженных силах Казахстана.

Они работают не только медиками, психологами и юристами, но и осваивают профессии летчиков, снайперов и бойцов спецназа.

"Из 7 тыс. почти тысяча являются офицерами, еще более 6 тыс. проходят службу по контракту. При этом 11 военнослужащих занимают руководящие должности", – поделились данными в министерстве.
сколько женщин служат в казахстанской армии, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2026 21:34

Фото: МО РК

Женщины представлены практически во всех видах и родах войск.

Они служат медицинскими работниками, психологами, финансистами, юристами, специалистами связи, кадровых подразделений, материально-технического обеспечения, делопроизводства и информационных технологий.

При этом многие выбирают и боевые специальности. Казахстанки проходят службу в подразделениях боевого обеспечения, работают офицерами штабов и инструкторами, становятся летчиками, снайперами и военнослужащими подразделений специального назначения.

Они совершают прыжки с парашютом, собирают и управляют беспилотниками, выполняя задачи по обеспечение боеготовности армии.

сколько женщин служат в казахстанской армии, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2026 21:34

Фото: МО РК

Получить военную профессию девушки могут и в профильных учебных заведениях.

"Первый выпуск женщин по специальности "Связь" состоялся в Военном институте Сухопутных войск в 2002 году. Многие выпускницы продолжают службу и сегодня, а некоторые уже дослужились до звания полковника", – говорится в информации.

Кроме того, с 2023 года Военный институт Сил воздушной обороны имени Талгата Бегельдинова принимает девушек на военно-медицинский факультет. После окончания обучения выпускницы получают первое офицерское звание – лейтенант.

В Министерстве обороны также напомнили, что обязательный призыв женщин на срочную воинскую службу законодательством Казахстана не предусмотрен. Вопрос о введении такой нормы сейчас не рассматривается. При желании женщины могут поступить на военную службу по контракту, обратившись в местные органы военного управления или непосредственно в воинские части.

Ранее психиатр объяснил, почему женщины более стрессоустойчивы.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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