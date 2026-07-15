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Общество

Жители Мангистау потеряли миллионы тенге на "инвестициях" и "безопасных счетах"

Мошенничество, мошенники, мошеннические схемы, финансовая афера, хакеры, взлом данных, кибератака, хакерская атака, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2026 17:30 Фото: Zakon.kz
С начала 2026 года в Мангистауской области зарегистрировано 223 факта интернет-мошенничества, тогда как за тот же период прошлого года их было 185. Чаще всего люди становятся жертвами телефонных мошенников, фишинга, фиктивных инвестпроектов и обмана при онлайн-покупках, сообщает Zakon.kz.

Мошенники действуют примерно по одним и тем же схемам, представляясь сотрудниками банков, ЦОНов, поликлиник, правоохранительных органов или госучреждений. Главное – запугать человека, а затем, пока жертва еще не опомнилась, выведать код.

"Под предлогом защиты денежных средств или выявления подозрительных операций они убеждают граждан сообщить СМС-коды, оформить кредиты или перевести деньги на так называемые "безопасные счета". Ни в коем случае это делать нельзя. Злоумышленники также активно рассылают СМС и электронные письма якобы от служб доставки, коммунальных предприятий, банков и других организаций. Переход по ссылкам может привести к утечке персональных и банковских данных".Начальник Управления по надзору за законностью досудебного расследования и уголовного преследования прокуратуры Мангистауской области Данияр Тулегенов

По словам представителя областной прокуратуры, продолжают распространяться и схемы с обещанием быстрого заработка на инвестициях в криптовалюту, ценные бумаги и различные онлайн-проекты, а также мошенничество при покупке товаров, оплате аренды жилья и туристических услуг через интернет. Многие потерпевшие таким образом лишились миллионов тенге.

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, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2026 17:30
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Одной из жертв стала жительница области, которой через WhatsApp позвонили неизвестные, представившись менеджерами несуществующей компании. Под предлогом выгодного инвестирования женщину убедили оформить кредит в банке и перевести мошенникам 2,5 млн тенге.

Еще один житель региона перевел злоумышленникам 3 млн тенге после звонка от лиц, которые представились сотрудниками МВД и органов юстиции. Для "защиты сбережений" его убедили перечислить деньги на "безопасный счет". Также в полицию обратилась женщина, которая перевела 800 тысяч тенге за туристическую путевку в страны Европы. После получения денег продавец попросту исчез.

"По всем этим фактам были возбуждены уголовные дела, проводятся необходимые следственные действия. С начала года в суд направлено 84 уголовных дела по фактам интернет-мошенничества. При этом благодаря работе Антифрод-центра потерпевшим удалось вернуть более 24 миллиона тенге".Начальник Управления по надзору за законностью досудебного расследования и уголовного преследования прокуратуры Мангистауской области Данияр Тулегенов

По словам Данияра Тулегенова, наиболее уязвимыми остаются пожилые люди, которых мошенники убеждают инвестировать деньги, а также студенты, которых привлекают обещаниями легкого заработка через участие в так называемых дроп-схемах.

"Если вам звонят и требуют срочно сообщить код из СМС, оформить кредит или перевести деньги на другой счет, немедленно прекращайте разговор. Не переходите по ссылкам из сообщений, даже если они пришли якобы от официальных организаций, и никогда не переводите деньги незнакомым лицам", – напомнил представитель прокуратуры.

Правоохранительные органы призывают жителей области и всех казахстанцев сохранять бдительность и при первых признаках мошенничества обращаться в полицию.

Ранее Zakon.kz писал, что в Павлодарской области пострадавшим от финпирамид вернули более 600 млн тенге.

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Кирилл Александров
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