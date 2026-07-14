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Общество

Экстремальные +45°C не уходят: в каких регионах Казахстана 15 июля будет жарче всего

Сильная жара, лето, высокая температура, зной, солнце, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 17:18 Фото: unsplash
На большей части Казахстана в среду, 15 июля 2026 года, сохранится крайне неустойчивая погода. Атмосферные фронты принесут в большинство регионов дожди с грозами, сообщает Zakon.kz.

С таким заявлением выступили синоптики РГП "Казгидромет". По данным специалистов, на севере и северо-западе страны пройдут сильные ливни. Днем на западе, севере и северо-западе республики возможны град и шквалистый ветер.

Кроме того, по всей стране ожидается усиление ветра, а на юге и юго-западе оно будет сопровождаться пыльными бурями.

Ночью и утром на северо-западе, севере и юго-запада Казахстана сгустится туман.

Погода без осадков прогнозируется только в южных регионах.

При этом в стране продолжит свирепствовать экстремальный зной:

  • Сильная жара (+35-39°C) ожидается на юге Западно-Казахстанской, Атырауской, Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской и Алматинской областей, в областях Жетысу и Абай, а также на юге Костанайской области.
  • В Туркестанской и Кызылординской областях столбики термометров поднимутся до +40-44°C.
  • Очень сильная жара (+40-45°C) накроет Мангистаускую, Жамбылскую области, область Улытау, север и юг области Жетысу, а также южные районы Актюбинской, Карагандинской и Кызылординской областей.

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, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 17:18
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О том, как регионы Казахстана переживают летний зной, можно посмотреть тут.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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