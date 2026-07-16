Каждый седьмой пассажир в Алматы ездит "зайцем"
Известно, что ежедневно общественным транспортом Алматы пользуются около 1,5 миллиона пассажиров, а выходят на маршруты около 70 контролеров. За смену каждый из них проверяет примерно 200 автобусов и троллейбусов.
По словам сотрудников, пассажиры нередко пытаются обмануть систему: используют чужие транспортные карты, показывают поддельные QR-коды или уверяют, что оплатили поездку, хотя подтверждения в системе нет.
Контролер ТОО "АлматыЭлектроТранс" Сандугаш Ибраимова в разговоре с телеканалом "КТК" уточнила, что за годы работы сталкивалась с самыми разными нарушениями:
"Используют чужие карты, иногда специально подделывают их. Чаще всего не оплачивают проезд студенты и приезжие. Бывали и конфликтные ситуации. Однажды пассажирка сначала ударила меня, а затем схватила за волосы".
Если во время проверки выясняется, что пассажир не оплатил проезд, контролеры сначала предлагают сделать это добровольно. При отказе вызывают сотрудников полиции. Штраф за безбилетный проезд составляет 2 МРП – более 8,5 тысячи тенге.
По словам перевозчика, неоплаченный проезд отражается не только на доходах транспортных компаний, но и на качестве перевозок.
"Средства от оплаты проезда идут на заработную плату водителей и других сотрудников, а также на своевременный ремонт и обновление подвижного состава. От этого напрямую зависит комфорт пассажиров", – отметил заместитель начальника контрольно-ревизионной службы ТОО "АлматыЭлектроТранс" Руслан Кыстаубаев.
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