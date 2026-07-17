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Общество

Почему бетонные трассы Казахстана "вздуваются" при +75°C

Дорога, дороги, трасса, трассы, машина, машины, дорожное движение, транспорт, авто, автомобиль, автомобили, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 17:05 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
РГП "Национальный центр качества дорожных активов" Министерства транспорта Казахстана в пик аномального зноя выступил с подробными объяснениями, почему в сильную жару на бетонных дорогах страны появляются деформации, сообщает Zakon.kz.

Все осведомлены, что в последние недели в ряде регионов страны установилась аномально жаркая погода.

"Температура воздуха достигает +35+40°С, а местами превышает +40°С. При этом поверхность дорожного покрытия может нагреваться до +60+75°С", – отмечают специалисты.

Именно из-за такого нагрева цементобетонные плиты расширяются.

"Если внутреннее напряжение становится слишком высоким и деформационные швы не могут его полностью компенсировать, отдельные участки покрытия могут приподниматься или деформироваться", – поясняют в центре.

Согласно официальным данным, подобные случаи являются известным эксплуатационным явлением и встречаются во многих странах, где используются цементобетонные дороги, включая США, Канаду, Великобританию, Германию, Южную Корею и Австралию.

Даже при соблюдении всех строительных норм, продолжают эксперты, бетонное покрытие подчиняется законам физики и при экстремальной жаре подвергается сильным температурным нагрузкам:

"Возникновению таких дефектов способствуют продолжительная жара, сильный нагрев дорожного покрытия, накопление внутренних напряжений в бетонных плитах, состояние деформационных швов, а также особенности конструкции и эксплуатации дороги".

Чуть раньше синоптики РГП "Казгидромет" успели обрадовать жителей Астаны и Шымкента. Там после 19 июля 2026 года высокие температурные показатели начнут падать.

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Впрочем, пока жители Земли спасаются от зноя, ученые предоставили мрачный прогноз, который рассказывает о том, чего ждать миру и Казахстану из-за "приступов" аномальной жары.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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