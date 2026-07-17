Почему бетонные трассы Казахстана "вздуваются" при +75°C
Все осведомлены, что в последние недели в ряде регионов страны установилась аномально жаркая погода.
"Температура воздуха достигает +35+40°С, а местами превышает +40°С. При этом поверхность дорожного покрытия может нагреваться до +60+75°С", – отмечают специалисты.
Именно из-за такого нагрева цементобетонные плиты расширяются.
"Если внутреннее напряжение становится слишком высоким и деформационные швы не могут его полностью компенсировать, отдельные участки покрытия могут приподниматься или деформироваться", – поясняют в центре.
Согласно официальным данным, подобные случаи являются известным эксплуатационным явлением и встречаются во многих странах, где используются цементобетонные дороги, включая США, Канаду, Великобританию, Германию, Южную Корею и Австралию.
Даже при соблюдении всех строительных норм, продолжают эксперты, бетонное покрытие подчиняется законам физики и при экстремальной жаре подвергается сильным температурным нагрузкам:
"Возникновению таких дефектов способствуют продолжительная жара, сильный нагрев дорожного покрытия, накопление внутренних напряжений в бетонных плитах, состояние деформационных швов, а также особенности конструкции и эксплуатации дороги".
Чуть раньше синоптики РГП "Казгидромет" успели обрадовать жителей Астаны и Шымкента. Там после 19 июля 2026 года высокие температурные показатели начнут падать.
Впрочем, пока жители Земли спасаются от зноя, ученые предоставили мрачный прогноз, который рассказывает о том, чего ждать миру и Казахстану из-за "приступов" аномальной жары.