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Общество

"Казгидромет" предупредил жителей Алматы и Атырау

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2026 10:12 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) сегодня накроют Алматы и Атырау, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из предупреждения, опубликованного на сайте РГП "Казгидромет":

"20 июля 2026 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Алматы, ночью – в Атырау".

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

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, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2026 10:12
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Ранее "Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 20 июля 2026 года. Синоптики предупредили об опасных погодных явлениях в Астане и 14 областях Казахстана.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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