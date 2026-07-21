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Общество

В Казахстане упростили процедуру приема в воинские учебные заведения

Авиационная база, авиабаза, военная авиация, вооруженные силы РК, армия, военнослужащие, военные, военные пилоты, военный пилот, силы воздушной обороны РК, воздушная оборона РК, военная спецтехника, военно-воздушные силы РК, ВВС РК, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2026 15:42 Фото: akorda.kz
Начальник Департамента военного образования и науки Министерства обороны РК Мурат Олжабаев сообщил о сокращении срока оформления документов при поступлении в воинские учебные заведения, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в систему военного образования Минобороны входят девять военных учебных заведений, функционирующих в едином нормативно-правовом и учебно-методическом пространстве общей системы образования Казахстана.

"Подготовка специалистов осуществляется по уровням технического и профессионального образования, высшего образования (бакалавриат), а также послевузовского образования – магистратуры и докторантуры. Таким образом, сформирована непрерывная система профессионального роста – от подготовки сержантского состава до офицеров и военных ученых", – сказал Мурат Олжабаев.

Он отметил, что в этом вопросе особое внимание уделено совершенствованию системы приема и конкурсного отбора.

"С прошлого года внедрена подача заявлений через веб-портал "электронного правительства" eGov.kz. Интеграция государственных информационных систем позволила автоматизировать получение результатов ЕНТ, проведение специальных проверок и медицинских процедур. Срок оформления документов сокращен со 120 до 30 дней. Граждане получили возможность подать заявление дистанционно, что обеспечило прозрачность, равный доступ для молодежи всех регионов и минимизацию субъективных факторов", – добавил представитель Минобороны.

Ранее мы писали о том, что в Казахстане изменились правила призыва казахстанцев на воинскую службу.

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Азамат Сыздыкбаев
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