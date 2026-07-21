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Общество

Суд обязал казахстанского блогера раскошелиться из-за одного видео в Instagram

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2026 18:36 Фото: Zakon.kz
В Актау суд привлек к ответственности Instagram-блогера, опубликовавшего видео следственных действий с участниками уголовного дела. Поводом для иска стала запись с двумя потерпевшими, попавшими в кадр без их согласия, передает Zakon.kz.

Пострадавшие обратились в суд №2 города Актау с требованием удалить ролик из открытого доступа и взыскать с автора страницы компенсацию за причиненный моральный вред.

В своем заявлении истцы указали, что не давали согласия на использование и распространение своего изображения.

В ходе процесса суд сослался на нормы действующего законодательства.

"Согласно статье 145 Гражданского кодекса РК, использование изображения гражданина без его согласия не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом", – отмечено в материалах дела.

Ответчик пытался оправдать публикацию своим общественным статусом, однако суд не принял эти аргументы.

"Суд №2 г. Актау, рассмотрев материалы дела, не принял во внимание доводы ответчика о том, что он является общественным деятелем либо внештатным журналистом. Суд отметил, что опубликованное видео не относится к категории материалов, для распространения которых согласие изображенных лиц не требуется", – указано в решении.

Кроме того, в суде было установлено, что размещение видеозаписи в социальной сети и последовавшие за этим негативные комментарии пользователей стали причиной сильных моральных страданий истцов.

В результате публикация с изображениями потерпевших была признана незаконной. Суд обязал блогера незамедлительно удалить видеоматериал со своей страницы в Instagram, а также выплатить каждому из истцов по 200 тысяч тенге в качестве компенсации морального вреда.

Решение суда уже вступило в законную силу.

Ранее другой казахстанский блогер был оштрафован за распространение ложной информации.

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Канат Болысбек
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