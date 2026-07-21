Суд обязал казахстанского блогера раскошелиться из-за одного видео в Instagram
Пострадавшие обратились в суд №2 города Актау с требованием удалить ролик из открытого доступа и взыскать с автора страницы компенсацию за причиненный моральный вред.
В своем заявлении истцы указали, что не давали согласия на использование и распространение своего изображения.
В ходе процесса суд сослался на нормы действующего законодательства.
"Согласно статье 145 Гражданского кодекса РК, использование изображения гражданина без его согласия не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом", – отмечено в материалах дела.
Ответчик пытался оправдать публикацию своим общественным статусом, однако суд не принял эти аргументы.
"Суд №2 г. Актау, рассмотрев материалы дела, не принял во внимание доводы ответчика о том, что он является общественным деятелем либо внештатным журналистом. Суд отметил, что опубликованное видео не относится к категории материалов, для распространения которых согласие изображенных лиц не требуется", – указано в решении.
Кроме того, в суде было установлено, что размещение видеозаписи в социальной сети и последовавшие за этим негативные комментарии пользователей стали причиной сильных моральных страданий истцов.
В результате публикация с изображениями потерпевших была признана незаконной. Суд обязал блогера незамедлительно удалить видеоматериал со своей страницы в Instagram, а также выплатить каждому из истцов по 200 тысяч тенге в качестве компенсации морального вреда.
Решение суда уже вступило в законную силу.
Ранее другой казахстанский блогер был оштрафован за распространение ложной информации.