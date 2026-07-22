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Общество

На трассах Казахстана действуют летние ограничения: кого они касаются, а кого нет

Фуры, фура, грузовые машины, грузовая машина, грузовик, грузовики, перевозка груза, груз, грузоперевозки, грузовые перевозки, трасса, дорога, логистика, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2026 11:44 Фото: unsplash
В Казахстане действуют летние ограничения для тяжеловесного транспорта. Об этом сегодня, 22 июля 2026 года, заявила пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол", сообщает Zakon.kz.

О действующих в летний период временных ограничениях движения на автомобильных дорогах общего пользования республиканского значения в нацкомпании напомнили перевозчикам и владельцам грузового транспорта.

"Ограничения распространяются на автотранспортные средства с нагрузкой на одиночную ось свыше 8 тонн и применяются только при температуре воздуха выше +25°С в установленные для каждого региона часы. Таким образом, речь идет не о полном запрете движения грузовых автомобилей, а о сезонном регулировании проезда тяжеловесного транспорта", – объяснили в пресс-службе "КазАвтоЖола" в среду.

Отмечается, что мера направлена на сохранение дорожного покрытия в период высоких температур.

Под воздействием жары асфальтобетон нагревается, становится более восприимчивым к нагрузкам, а движение тяжеловесных транспортных средств может привести к образованию колейности, наплывов и других преждевременных деформаций.

Сроки действия ограничений

С 1 июня по 15 августа, с 11:00 до 21:00, при температуре воздуха выше +25°С ограничения действуют в следующих регионах:

  • область Абай, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

С 1 июня по 31 августа, с 10:00 до 22:00, при температуре воздуха выше +25°С ограничения действуют в следующих регионах:

  • Алматинская, Атырауская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская и Туркестанская области, а также области Жетысу и Улытау.
"За пределами указанного времени, а также при температуре воздуха +25°С и ниже движение осуществляется в установленном порядке при соблюдении допустимых весовых и габаритных параметров", подчеркнули в пресс-службе нацкомпании.

Отдельные условия предусмотрены для участка автомобильной дороги А-1 "Астана – Петропавловск через Кокшетау" с 68-го по 196-й километр, имеющего щебеночно-мастичное асфальтобетонное покрытие:

  • В летний период при температуре воздуха выше +25°С на данном участке ограничивается движение транспорта с нагрузкой на одиночную ось свыше 9 тонн.

Кроме того, нормативными требованиями установлены предельные показатели для сдвоенных, строенных и иных групп осей:

  • Допустимая общая масса транспортного средства в период действия сезонных ограничений определяется со снижением на 20% от установленных параметров.

На какой транспорт ограничения не распространяются

Летние ограничения не применяются к автотранспортным средствам:

  • осуществляющим международные перевозки грузов и пассажиров в соответствии с международными соглашениями;
  • задействованным в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;
  • перевозящим скоропортящиеся продукты питания;
  • осуществляющим перевозку пассажиров и багажа;
  • перевозящим опасные грузы;
  • задействованным в дорожно-строительных работах на участках, переданных подрядным организациям для проведения реконструкции;
  • принадлежащим Вооруженным Силам, другим войскам и воинским формированиям, а также осуществляющим воинские перевозки;
  • доставляющим гуманитарную помощь пострадавшим.

АО "НК "КазАвтоЖол" призывает перевозчиков заранее планировать маршруты и время поездок, учитывать прогноз температуры воздуха, контролировать распределение нагрузки по осям и не допускать превышения установленных параметров.

Водителям объяснили, что соблюдение сезонных требований позволяет снизить риск преждевременного разрушения дорожного покрытия, сохранить эксплуатационное состояние республиканских трасс и обеспечить безопасные условия движения для всех участников дорожного движения.

Информацию о состоянии республиканских автомобильных дорог и действующих ограничениях можно получить в круглосуточном контакт-центре по номеру 1403.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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