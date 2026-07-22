На трассах Казахстана действуют летние ограничения: кого они касаются, а кого нет
О действующих в летний период временных ограничениях движения на автомобильных дорогах общего пользования республиканского значения в нацкомпании напомнили перевозчикам и владельцам грузового транспорта.
"Ограничения распространяются на автотранспортные средства с нагрузкой на одиночную ось свыше 8 тонн и применяются только при температуре воздуха выше +25°С в установленные для каждого региона часы. Таким образом, речь идет не о полном запрете движения грузовых автомобилей, а о сезонном регулировании проезда тяжеловесного транспорта", – объяснили в пресс-службе "КазАвтоЖола" в среду.
Отмечается, что мера направлена на сохранение дорожного покрытия в период высоких температур.
Под воздействием жары асфальтобетон нагревается, становится более восприимчивым к нагрузкам, а движение тяжеловесных транспортных средств может привести к образованию колейности, наплывов и других преждевременных деформаций.
Сроки действия ограничений
С 1 июня по 15 августа, с 11:00 до 21:00, при температуре воздуха выше +25°С ограничения действуют в следующих регионах:
- область Абай, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.
С 1 июня по 31 августа, с 10:00 до 22:00, при температуре воздуха выше +25°С ограничения действуют в следующих регионах:
- Алматинская, Атырауская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская и Туркестанская области, а также области Жетысу и Улытау.
"За пределами указанного времени, а также при температуре воздуха +25°С и ниже движение осуществляется в установленном порядке при соблюдении допустимых весовых и габаритных параметров", подчеркнули в пресс-службе нацкомпании.
Отдельные условия предусмотрены для участка автомобильной дороги А-1 "Астана – Петропавловск через Кокшетау" с 68-го по 196-й километр, имеющего щебеночно-мастичное асфальтобетонное покрытие:
- В летний период при температуре воздуха выше +25°С на данном участке ограничивается движение транспорта с нагрузкой на одиночную ось свыше 9 тонн.
Кроме того, нормативными требованиями установлены предельные показатели для сдвоенных, строенных и иных групп осей:
- Допустимая общая масса транспортного средства в период действия сезонных ограничений определяется со снижением на 20% от установленных параметров.
На какой транспорт ограничения не распространяются
Летние ограничения не применяются к автотранспортным средствам:
- осуществляющим международные перевозки грузов и пассажиров в соответствии с международными соглашениями;
- задействованным в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;
- перевозящим скоропортящиеся продукты питания;
- осуществляющим перевозку пассажиров и багажа;
- перевозящим опасные грузы;
- задействованным в дорожно-строительных работах на участках, переданных подрядным организациям для проведения реконструкции;
- принадлежащим Вооруженным Силам, другим войскам и воинским формированиям, а также осуществляющим воинские перевозки;
- доставляющим гуманитарную помощь пострадавшим.
АО "НК "КазАвтоЖол" призывает перевозчиков заранее планировать маршруты и время поездок, учитывать прогноз температуры воздуха, контролировать распределение нагрузки по осям и не допускать превышения установленных параметров.
Водителям объяснили, что соблюдение сезонных требований позволяет снизить риск преждевременного разрушения дорожного покрытия, сохранить эксплуатационное состояние республиканских трасс и обеспечить безопасные условия движения для всех участников дорожного движения.
Информацию о состоянии республиканских автомобильных дорог и действующих ограничениях можно получить в круглосуточном контакт-центре по номеру 1403.
Ранее в "КазАвтоЖоле" сообщили, что с 10 июля 2026 года на четырех платных трассах Казахстана начнут контролировать среднюю скорость. Отмечалось, что новая мера направлена на снижение аварийности, профилактику нарушений скоростного режима и повышение безопасности водителей и пассажиров.