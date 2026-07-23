Некоторым транспортным средствам запретят въезд в часть Алматы: где введут ограничения с 25 июля

В Алматы снизят транспортную нагрузку на центральные улицы – там установят новые дорожные знаки для грузового транспорта, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 23 июля 2026 года, предупредили в управлении организации дорожного движения и пассажирского транспорта акимата южной столицы:

"В Алматы начаты работы по установке дорожных знаков, ограничивающих движение грузового транспорта с нагрузкой на ось свыше 8 тонн. Ограничения будут действовать ежедневно с 07:00 до 22:00 в пределах квадрата: ул. Саина – пр. Аль-Фараби – Восточная объездная автомобильная дорога (ВОАД) – пр. Рыскулова".

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Отмечается, что работы по установке дорожных знаков планируется завершить до 24 июля.

"С 25 июля после завершения всех организационных мероприятий вступят в силу ограничения на движение грузового транспорта", – уточнили в управлении.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Изменения реализуются совместно с Управлением административной полиции Департамента полиции (ДП) Алматы.

"Введение ограничений направлено на повышение пропускной способности улично-дорожной сети, снижение транспортной нагрузки на наиболее загруженные магистрали города, повышение безопасности дорожного движения и улучшение экологической обстановки", – объяснили в управлении.

Водителям грузового транспорта рекомендуется заранее планировать маршруты с учетом вводимых ограничений, соблюдать требования дорожных знаков и выполнять указания сотрудников полиции.

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