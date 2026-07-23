ЦИК аккредитовала еще 10 международных наблюдателей на выборы в Курултай

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Мухтар Ерман на заседании ЦИК 23 июля сообщил, что Комиссия аккредитовала еще 10 международных наблюдателей для мониторинга выборов депутатов Курултая РК, передает Zakon.kz.

Он сообщил, что по состоянию на 23 июля 2026 года в Центральную избирательную комиссию Министерством иностранных дел на аккредитацию представлены кандидатуры 10 наблюдателей от 5 иностранных государств и 1 международной организации.

"В частности, 4 кандидатуры от Республики Молдова, в том числе председатель Центральной избирательной комиссии этой страны, 1 кандидатура от Международного конгресса парламентариев (IPC), 2 кандидатуры от Республики Албания, 1 человек от государства Кувейт, посол этой страны в Казахстане, и по одной кандидатуре от Республики Армения и государства Палестина", – проинформировал Мухтар Ерман.

Таким образом, по его словам, в ЦИК аккредитовано 96 наблюдателей от иностранных государств и международных организаций.

В Казахстане выборы в Курултай назначены на 23 августа 2026 года. К участию в них допущены семь партий.