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Общество

К подъезду не подлетит: как в Казахстане будет работать аэротакси

Астана , фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 14:09 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Проектный менеджер Alatau Advanced Air Group (AAAG) Данияр Утеулин 24 июля на демонстрации аэротакси в Астане рассказал, как пассажиры смогут заказывать новый вид транспорта, где он будет приземляться и на какое расстояние рассчитан один заряд батареи, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам спикера, вызвать аэротакси можно будет через мобильное приложение по аналогии с существующими сервисами заказа такси.

"Единственное, это не будет так, что вы вызываете его, грубо говоря, к подъезду. Будет создана сеть вертипортов, то есть специальных зданий, которые будут состоять из взлетно-посадочной площадки и, в зависимости от локации, зарядки. То, что вы там видите, сейчас немного накрыто – это зарядка, потому что летательный аппарат электрический. Также там будет зона ожидания, то есть небольшой зальчик. По сути, это будет остановка, но для летающего такси", – пояснил Утеулин.

Он также сообщил, что аэротакси планируется эксплуатировать на высоте от 1 до 1,5 км над землей. При этом технически аппарат способен подниматься значительно выше.

"Сейчас заявленная техническая возможность составляет 3 тыс. метров. Он может подняться и выше, но это зависит от условий. В Алматы из-за высокогорья и разреженного воздуха условия будут отличаться. В Астане он сможет подняться выше, но безопасный потолок составляет 3 тыс. метров", – отметил спикер.

Отвечая на вопрос журналистов о запасе хода, Утеулин рассказал, что безопасная дальность полета составляет около 200 км.

По его словам, на расход энергии влияет режим полета. Во время вертикального взлета и посадки аппарат потребляет значительно больше электроэнергии, поскольку одновременно работают десять двигателей. После перехода в горизонтальный полет на крыле расход батареи существенно снижается, но с развитием аккумуляторных технологий дальность полета аэротакси будет постепенно увеличиваться.

Ранее в Астане продемонстрировали полет аэротакси. Также стало известно, сколько могут стоить такие перевозки в Казахстане.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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